90 miljoen extra voor begeleiding Vlaamse bedrijven

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) geeft tot 2024 jaarlijks 22,5 miljoen euro aan een waaier van Vlaamse vehikels die bedrijven met raad ondersteunen.

Crevits zegt in volle coronatijd het Vlaamse bedrijfsweefsel meer dan ooit te willen ondersteunen. '6 procent van de ondernemingen vreest een faillissement. De komende maanden wordt het alle hens aan dek om falingen te vermijden', zegt haar woordvoerder.

Daarom gaat 90 miljoen euro naar in totaal elf Vlaamse adviesinstellingen die rond het bedrijfsleven cirkelen. Het gaat om Unizo, Voka, NSZ, Sirris, Agoria, Starterslabo, Scale-ups.eu, Netwerk Ondernemen, Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, Verso en Syntra West. Met Verso is er voor het eerst een partner uit de sociale economie. Via een speciaal bootcamp is het de bedoeling innovatie meer ingang te doen vinden bij de sociale ondernemingen.

100.000 Begeleide bedrijven Met de aflopende opdracht werden ruim 10.000 ondernemers per jaar begeleid, stelt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Een concreet voorbeeld van hoe het moet werken. Bedrijven kunnen een demo krijgen over cyberhacking. Dat is geen ver-van-het-Vlaamse-bedshow meer, na de afpersing door hackers van de West-Vlaamse weefgetouwenproducent Picanol. 'We willen bedrijven sensibiliseren door te tonen hoe simpel ze te hacken zijn als ze zich niet grondig beveiligen', aldus het kabinet-Crevits.