ABVV: 'Bruggepensioneerden worden te streng opgevolgd'

Bijna de helft van de zestigplussers die een beroep doen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, heeft spijt van die keuze. Dat blijkt uit een bevraging van de vakbond ABVV, die voor een brede bijsturing pleit.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is de opvolger van het vroegere brugpensioen en dient om oudere werknemers te beschermen als ze ontslagen worden. Vaak is het een van de maatregelen in een sociaal akkoord na een bedrijfsherstructurering of -sluiting. De werknemer krijgt in dat geval een bedrijfstoeslag bovenop de gewone werkloosheidsuitkering.

Je bent maar beter geen SWT'er in Vlaanderen. ABVV

Alleen werknemers die 62 jaar oud zijn en een lange loopbaan achter de rug hebben, komen in aanmerking voor het SWT. Mensen die nachtarbeid of een zwaar beroep uitoefenen, kunnen al vanaf 60 jaar op brugpensioen. Wie op SWT is, moet 'aangepast beschikbaar' zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat hij moet meewerken als een begeleidingsplan wordt aangeboden door de VDAB en moet ingaan op een eventueel jobaanbod.

Mentaal welzijn

Maar het ABVV vindt dat de bruggepensioneerden te hard aangepakt worden. 'Er wordt geen rekening gehouden met de redenen waarom die mensen in een SWT-statuut terechtkwamen en de gevolgen daarvan op hun mentaal welzijn. Er wordt geen rekening gehouden met de lage kansen op werk voor deze groep', luidt het.

De socialistische vakbond formuleert die kritiek op basis van een vragenlijst bij 2.200 leden die in SWT zitten of ouder dan 60 jaar en werkzoekend zijn. Die resultaten werden aangevuld met bijna 100 getuigenissen en 25 diepte-interviews. Daaruit blijkt dat 68 procent zich verward of onder druk gezet voelt door het aanbod van de VDAB. 'Vier op de tien geven zelfs aan dat ze liever aan het werk waren gebleven dan in het systeem te zijn beland.'

'Je bent maar beter geen SWT'er in Vlaanderen', concludeert de socialistische vakbond, die hekelt dat bruggepensioneerden in verhouding met andere werklozen 'zwaarder' gecontroleerd worden. 'Eindeloopbaanmaatregelen zijn een uitweg voor wie geen opties meer heeft, niet de aanleiding om met de vinger gewezen te worden.' Bijna 21.000 Vlamingen zitten in het stelsel. Dat aantal daalt, omdat de voorwaarden almaar strenger worden.