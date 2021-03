ACOD wil staken omdat kleuterscholen niet sluiten

De socialistische vakbond ACOD Onderwijs dient een stakingsaanzegging in voor het kleuteronderwijs. Zowel het Overlegcomité als het onderwijsoverleg besloot woensdag het kleuteronderwijs open te houden.

Het Overlegcomité heeft beslist dat de lessen in het lager en middelbaar onderwijs volgende week opgeschort worden. Alleen het kleuteronderwijs blijft ook volgende week open.

Die beslissing valt slecht bij de socialistische vakbond ACOD. Die dient een stakingsaanzegging in voor het kleuteronderwijs, omdat kleuterleiders er in onveilige omstandigheden moeten werken. Die staking zou de hele week duren.

Ook in andere geledingen van het onderwijs zindert de beslissing van het Overlegcomité nog na. De sociale partners en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekeken woensdagavond of scholen de week extra vakantie alsnog met lessen konden invullen. Omdat de leerachterstand na een jaar corona groot is, was dat het scenario waarvoor de onderwijswereld in afkoelingsperiodes altijd opteerde.

Maar de communicatie van het Overlegcomité liet daar geen opening voor. 'Door de communicatie zijn heel veel mensen er ogenblikkelijk van uitgegaan dat er volgende week geen lessen meer zijn - en dus ook geen afstandsonderwijs. Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité', schrijft het onderwijsoverleg in een communicatie.