Aalst schrapt carnaval zelf van Unesco-werelderfgoedlijst

De Unesco krijgt de kans niet Aalst Carnaval te schrappen van de lijst werelderfgoed, na klachten van Joodse organisaties. Aalst doet het zelf.

De burgemeester van Aalst Christoph D'Haese (N-VA) laat het beroemde carnavalsfeest in zijn stad zelf schrappen van de Unesco-werelderfgoedlijst. Dat laat hij zondagavond in een persbericht weten. De stad houdt de eer liever aan zichzelf, omdat ze ervan uitgaat dat Unesco de erkenning midden december toch zal intrekken. 'Voor ons geen Unescoschoonmoeder meer', aldus D'Haese.

Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen van de carnavalsgroep de Vismooil'n stonden Joodse karikaturen afgebeeld, met pijpenkrullen, haakneuzen en een grote kist met geld. De groep nam een sabbatjaar omdat ze krap bij kas zat, en wilde dat met de bewuste praalwagen aantonen.

Maar er kwam al snel kritiek van verschillende Joodse organisaties, die een klacht indienden bij gelijkekansencentrum Unia en de VN vroegen om Aalst Carnaval te schrappen van de Unesco-werelderfgoedlijst. Ook Unesco zelf vond de karikaturen respectloos.

Het Aalsterse stadsbestuur trok onder leiding van burgemeester D'Haese in september nog naar Parijs voor overleg met het Unesco-bestuur, maar de plooien werden ook daar niet gladgestreken. Halverwege december beslist Unesco of Aalst Carnaval van de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed moet verdwijnen, maar de stad gaat ervan uit dat ze het deksel wellicht op de neus krijgt en wil de eer aan zichzelf houden.

Dappere humoristen

'Aalstenaars hebben het gehad met de groteske verwijten', zegt burgemeester D'Haese. 'Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. Aalst zal altijd de hoofdstad van spot en satire blijven. Wat men ook probeert: wij laten ons de vleugels niet knippen. Van alle humoristen zijn Aalstenaars de dappersten. Daarom houden wij de eer aan onszelf en nemen we afstand van de Unesco-erkenning.'

D'Haese is niet te spreken over de houding van de Unesco in het dossier. Zo noemt hij de erfgoedorganisatie een 'schoonmoeder', en 'compleet wereldvreemd in deze kwestie'. Het onderzoek naar wat in Aalst gebeurde was 'vooringenomen',

vindt de N-VA-politicus. 'Het proces bij Unesco was al gemaakt. Barbertje moet hangen.' De stad laat Unesco deze week nog weten formeel afstand te doen van de erkenning als immaterieel erfgoed.

Aalst Carnaval verdwijnt dus van de prestigieuze Unesco-lijst, maar gaat wel gewoon door, benadrukt de burgemeester. 'Voor het grote publiek blijven we een grootschalig volksfeest met een uitgesproken spottend, anarchistisch en politiek-maatschapplijk satirisch karakter. Laat duidelijk zijn dat we ook tijdens de volgende editie(s) van carnaval nooit de bedoeling hebben te kwetsen om te kwetsen, maar evenmin zullen we onszelf bovenmatig censureren of de vleugels laten knippen (...) Wij doen voort, of zoals men in Aalst zegt: weir doeng voesj.'

European Jewish Association

De Joodse gemeenschap in ons land reageert teleurgesteld. 'Ondanks brede kritiek, ondanks de duidelijk groteske antisemitische beelden, ondanks de mogelijkheid om op zijn minst de fouten en het aangebrachte leed te erkennen, is de burgemeester van Aalst consequent uitdagend en spottend gebleven', aldus de Brusselse rabbijn Menachem Margolin, voorzitter van de EJA.