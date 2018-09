Aalsterse N-VA-kandidaat Schild & Vrienden stapt op

Stijn Everaert, die op de N-VA-lijst in Aalst staat, doet een stap opzij. Dat maakte burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bekend op zijn Facebook-pagina.

Stijn Everaert was lid van de in opspraak gekomen rechtse studentenvereniging Schild & Vrienden. In de 'Pano'-reportage die het racisme, het seksisme en de Hitler-adoratie bij de organisatie blootlegt, kwam een meme aan bod van Everaert. In de onlinecartoon is een nazirekruteringsposter te zien waarop het symbool van de SS vervangen is door dat van Schild en Vrienden.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober stond Everaert op de 22ste plaats op de N-VA-lijst in Aalst. Door de commotie doet hij een stap opzij.

‘N-VA Aalst distantieert zich volledig van de ‘memes’ en ranzige beelden die in de 'Pano'-reportage over Schild en Vrienden te zien waren’, schrijft Aalsters burgemeester Christoph D’Haese op zijn Facebook-pagina. Hij zegt dat alle N-VA-kandidaten die Facebook-vriendschappen met Schild & Vrienden hebben, de link zullen verbreken.

Everaert geeft op Facebook toe dat hij anderhalf jaar geleden de desbetreffende meme plaatste. ‘Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA. De framing in de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik doe een stap opzij omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van de N-VA met zijn sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepen in gevaar komt.’

'Niet welkom bij N-VA'

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) liet donderdagochtend al verstaan dat er in haar partij geen plaats is voor leden van Schild & Vrienden. ‘Wat mij betreft, horen die jongeren niet thuis bij ons, nergens eigenlijk’, zei ze in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Everaert is lang niet de enige van Schild & Vrienden met banden met de N-VA. Op sociale media circuleren verschillende namen van mensen die behalve bij Schild & Vrienden ook op N-VA-lijsten staan, of die tevens lid zijn van Jong N-VA.

De jongerenafdeling van de N-VA telt een twintigtal leden die 'op een of andere manier' betrokken zijn bij Schild & Vrienden. Dat zegt jongerenvoorzitter Tomas Roggeman. De partij zal alle mogelijke betrokkenen aanspreken en daarna zien welke stappen nodig zijn, zegt hij. Maar 'het is duidelijk dat een lidmaatschap van Schild & Vrienden onmogelijk te combineren is met een lidmaatschap van de N-VA.'

‘Met de Jong N-VA’ers die in S&V zaten betreuren we dat deze zaken gebeurd zijn’, schrijft Jan Vanhove op Facebook. Hij, die naar eigen zeggen het dichtst stond bij S&V-voorman Dries Vanlangenhove, zegt afstand te zullen nemen van Schild & Vrienden. ‘Ik ben me bewust van de ernst van de feiten, maar heb dit nooit gezien (of misschien niet willen zien). Dit valt niet goed te praten’, excuseert Vanhove zich.