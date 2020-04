Aanlooplessen maken valse start

Leerkrachten gingen maandag massaal over op online lesgeven met nieuwe leerstof. Maar technische problemen op de digitale platformen gooiden roet in het eten.

Maandag was het zo ver: na vijf weken zonder school en enkel herhalingslessen gingen scholen voor het eerst ook met nieuwe leerstof online aan de slag. Voor veel leerkrachten was de paasvakantie een periode van hard werken ter voorbereiding van deze fase van 'preteaching' of aanlooplessen. Ze kregen een harde anticlimax te verwerken. In de voormiddag speelde overbelasting het digitale platform Smartschool parten. Leerlingen geraakten niet aan de berichten en leerstof, livesessies streamen bleek niet te lukken.

Het was toch te verwachten dat er vandaag een stormloop zou zijn? Romina Celis Juf

'Bijzonder frustrerend', zegt leerkracht Tina De Bisschop. 'Vandaag verliep hectisch, ik kan me voorstellen dat het voor heel wat mensen een lastige dag was.' Dat beaamt juf Romina Celis van de basisschool Hendrik Conscience in Schaarbeek. 'Het is bang afwachten hoe de volgende dagen verlopen. Het verbaast me een beetje, want het was toch te verwachten dat er vandaag een stormloop zou zijn.' Om overbelasting tegen te gaan plant ze haar live sessies nu 's avonds en op zaterdag.

Door de technische problemen bleek het vooral lastig lesmateriaal te downloaden en online vragensessies te houden. Vaak wordt gebruikgemaakt van PowerPoint-presentaties met ingesproken uitleg en linken naar filmpjes op YouTube. Aan echte livestreams van lessen wagen de meeste leerkrachten zich voorlopig niet. 'We hebben een heel divers publiek', zegt Celis. 'Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen op het gewenste moment voor een laptop kan klaarzitten.' Haar school werkt ook met papieren werkbundeltjes die de ouders konden komen ophalen.

Onder de radar

Niet alle leerlingen blijken evenwel even makkelijk te bereiken. 'Door een project op onze school heeft elke leerling een eigen laptop', zegt Gerda Van De Steen, leerkracht Frans en godsdienst op Virgo Sapiens in Londerzeel. 'Internet kon via een code van de school verkregen worden. Maar ik schat dat ik een derde van de leerlingen weinig tot niet zie.'

Ook De Bisschop merkt dat er leerlingen van de radar zijn verdwenen. 'Wij zijn een ASO-school en van het vijftigtal laptops die we ter beschikking hadden gesteld, zijn er maar een paar uitgeleend. Ik denk dat een aantal kinderen de voorbije periode toch als vakantie zag. Bovendien werken herhalingen sowieso op de zenuwen van slimmere kinderen. Als je dan ook hoort dat het eigenlijk allemaal niet verplicht is en niet meetelt, dan denk ik dat sommigen het voor bekeken houden.'

Ook de aanlooplessen tellen niet mee voor punten, maar er komt dus wel nieuwe leerstof aan bod. Dat betekent ook prioriteiten stellen. 'Tijdens de vakantie hebben we per vakgroep alle doelstellingen verzameld en een haalbare timing opgemaakt. Op basis daarvan hebben de directie en het middenkader voor elke klas een rooster gemaakt. Maar er is voorrang gegeven aan vakken waarvoor het anders echt niet ging lukken, zoals wiskunde. Zelf geef ik godsdienst en informatica, dus ben ik nu verantwoordelijk om het welzijn van de leerlingen op te volgen. Via live sessies kunnen leerlingen in groepjes vragen stellen of hun hart luchten.'

Innovatie

Ondanks de moeilijke start klinken de leerkrachten niet pessimistisch. 'Het ging al een stuk beter dan in de periode dat we alleen herhalingen gaven', zegt Sara Fierens, leerkracht godsdienst van het Heilig-Hart & College Halle. 'Het helpt enorm dat we er onze tijd voor hebben kunnen nemen tijdens de vakantie. We hebben als team veel vergaderd over wat voor ons de ideale tool was. Dan kun je je toch beter voorbereiden dan wanneer je van vrijdag op maandag plots het roer moet omgooien.'

In het begin was ik wat onwennig om mezelf te filmen, maar nu maak ik de filmpjes op mijn dooie gemak. Romina Celis Juf

De crisis blijkt zo ook een katalysator voor onderwijsvernieuwing te zijn. 'Ik vind het heel leuk om alle mogelijkheden te ontdekken', zegt Celis. 'Ik snap dat het minder evident is voor onze oudere leerkrachten, maar ik hoop dat het ons toch doet nadenken over de toekomst. In het begin was ik wat onwennig om mezelf te filmen, maar nu maak ik de filmpjes op mijn dooie gemak.'

Ook Van De Steen is overtuigd. 'Stel je voor dat dit 15 jaar geleden was gebeurd. Dan moesten we werkbundeltjes maken en alles bij iedereen thuis verdelen. Natuurlijk zijn het niet de ideale omstandigheden, maar ik blijf het een immens voordeel vinden om online te kunnen lesgeven. Daar wil ik echt niet negatief over doen.'