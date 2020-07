Aantal vacatures weer op precorona-niveau

'Als deze trend zich kan doorzetten zit de arbeidsmarkt weer op het goede spoor', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Bedrijven en organisaties hebben in juni 21.355 vacatures aangemeld bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan in mei van dit jaar en nagenoeg evenveel als in juni 2019. Het herstel dat zich in mei al aandiende, zet zich nu verder, luidt het.

Daarmee lijkt de Vlaamse arbeidsmarkt uit het dal van de coronacrisis te kruipen. In maart, april en mei werden heel wat minder vacatures gemeld bij de VDAB. Dat is ook te zien in het cijfer van de voorbije twaalf maanden: 263.000 vacatures, zowat 9 procent minder dan in de voorgaande twaalf maanden.

Horeca en toerisme onder druk

Volgens Crevits zijn ondernemers in Vlaanderen nu vooral op zoek naar naar 'middengeschoolde' werknemers en dan met name in de dranken-, voedings- en tabakssector, de land- en tuinbouw en de gezondheidszorg.

Bedrijven actief in horeca, toerisme of beveiliging en managementbureau's hebben het wel nog altijd moeilijk. Zo werden in de horeca en de toeristische sector in juni 33,7 procent minder vacatures gemeld dan in dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van mei (182 vacatures) gaat het wel al om een aanzienlijke stijging in juni (674 vacatures).

'Het is heel positief om te zien dat het aantal gemelde vacatures opnieuw aansluit met de trend van vorige jaren. Voor horeca en toerisme blijft het nog moeilijk, maar ook voor hen zullen de komende weken en maanden hopelijk goed nieuws brengen. Sinds 8 juni mogen restaurants en cafés opnieuw open, sinds 1 juli ook pretparken', zegt minister Crevits.

'Als deze trend zich kan doorzetten zit de arbeidsmarkt weer op het goede spoor. Toch zal het de komende maanden en jaren vooral belangrijk zijn om mensen bij- en om te scholen. Op die manier kunnen we mensen naar de sectoren leiden waar de noden het grootst zijn.'

Werkloosheid