Aantal werkzoekenden in Vlaanderen duikt opnieuw onder de 200.000

Dat blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB. De tijdelijke werkloosheid is niet in deze cijfers opgenomen, klinkt het nog. De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen (+22,1 procent) en Limburg (+15,6 procent) is de toename sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de stijging tussen 11,1 procent en 13,8 procent. Ten opzichte van vorige maand is er wel een daling in alle provincies. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen bedraagt einde mei 6,4 procent (+0,81).