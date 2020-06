Aantal win-winleningen piekt in coronamaanden

Het aantal win-winleningen piekt. De eerste vijf maanden van dit jaar zijn er ruim 200 meer geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar, voor in totaal 30 miljoen euro.

1.347 win-winleningen zijn dit jaar al gebruikt. Dat zijn er 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Ook het totaalbedrag neemt toe: van 26,5 miljoen euro naar 30 miljoen euro.

Met een win-winlening kunnen ondernemingen steun krijgen van vrienden of familie. Een particulier kan tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo op 5 tot 10 jaar. Wie geld leent, krijgt een jaarlijks voordeel in zijn belastingbrief van 2,5 procent op het openstaande leenbedrag.

Versoepeling door corona

Met de uitbreiding die we onlangs beslist hebben, zijn er nog meer mogelijkheden om ondernemers een duwtje in de rug te geven. Hilde Crevits Minister van Economie

Tijdens de coronacrisis zijn de voorwaarden versoepeld. Het bedrag dat privépersonen maximaal kunnen verstrekken werd opgetrokken van 50.000 naar 75.000 euro. Bedrijven kunnen tot 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen. De looptijd werd versoepeld: van acht naar tussen vijf en tien jaar. De overheidswaarborg bij een faillissement is uitgebreid van 30 naar 40 procent. Wie geld leent, kan bij een bankroet dus 40 procent van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

'Het is goed dat in volle coronacrisis de win-winlening een populair instrument is. Door de uitbreiding zijn er nog meer mogelijkheden om ondernemers een duw in de rug te geven', zegt Crevits.