Aanvraag van vermindering onroerende voorheffing kan nog tot eind maart

Veel feestzalen of eventhallen lagen het voorbije jaar stil door de coronacrisis. Een vermindering van de onroerende voorheffing is daarom een welgekomen verlichting. Die kunnen bedrijven nog aanvragen tot eind maart.

Hij wijst er daarom op dat feestzalen of eventhallen voor het aanslagjaar 2020 nog tot 31 maart een aanvraag voor een proportionele daling van de onroerende voorheffing kunnen indienen. Naarmate een pand langer leegstond, is de vrijstelling op de onroerende voorheffing groter. Bedrijven kunnen de aanvraag indienen op de website van de Vlaamse overheid .

Onbekend

'We zijn blij met zo'n maatregel, maar vinden wel dat de Vlaamse overheid daar pro-actiever over mag communiceren', zegt Stijn Snaet, woordvoerder van Event Confederation. 'Het is kortdag voor eind maart, maar het zou voor veel bedrijven echt een verschil maken. Voor grote gebouwen gaat het soms om tienduizenden euro's, en al is het maar 5.000 euro, de ondernemingen letten nu echt wel op de kleintjes.'

Strenge voorwaarden

Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) stipt aan dat de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing streng zijn en dat de communicatie erover daarom terughoudend is. 'We willen vooral geen valse hoop creëren en de indruk wekken dat deze reeds jaren bestaande maatregel een brede en specifieke coronamaatregel is. Dat is het niet, want ze geldt enkel voor zeer specifieke gevallen', zegt hij.