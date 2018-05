Academici branden plan-Weyts over Saeftinghedok af

Een reeks academici hekelt in een open brief de houding van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in de discussie over de uitbreiding van de Antwerpse haven.

Er is in wezen geen overleg.

Het plan was een combinatie van de acht verschillende voorstellen die de Vlaamse regering tot nog toe had uitgewerkt. Die gaan van de bouw van een nieuw Saeftinghedok - al dan niet met het behoud van het polderdorp Doel -, de verlenging van bestaande containerterminals op de linker- en de rechteroever tot het opspuiten van een kunstmatig eiland op de Schelde.

Maar enkele academici, die betrokken zijn in het overleg over dat megaproject, zijn razend over de move van Weyts. Dat schrijven ze in een open brief aan Weyts en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).