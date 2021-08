'Academiejaar in Vlaanderen begint met 100 procent contactonderwijs'

De hogescholen en universiteiten in Vlaanderen schakelen bij het begin van het nieuwe academiejaar over op voltijds contactonderwijs. Voor het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel wordt de epidemiologische situatie eind september afgewacht.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde vrijdag aan dat bij het begin van het nieuwe academiejaar voltijds contactonderwijs mogelijk is voor alle studenten. Weyts kwam die regeling overeen na overleg met vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen profiteert van het succes van de vaccinatiecampagne om de volle 100 procent van de campuscapaciteit te benutten. Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs (N-VA)

'Het hoger onderwijs in Vlaanderen profiteert van het succes van de vaccinatiecampagne om de volle 100 procent van de campuscapaciteit te benutten', zegt Weyts, die benadrukt dat digitaal onderwijs een rol blijft spelen. 'Waar mogelijk kunnen lessen ook digitaal gevolgd worden. Studenten die om medische redenen voorzichtig moeten zijn of zich nog te onzeker voelen, kunnen zo de lessen blijven volgen.'

Brussel

Voor het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel is door de lage vaccinatiegraad in het hoofdstedelijk gewest nog geen beslissing genomen. 'We willen niet meteen elk perspectief dichtmetselen voor de studenten in Brussel', zegt Weyts. 'De situatie evolueert snel en kan ook in Brussel nog sterk verbeteren voor het academiejaar begint, onder meer door de vaccinatiegraad te verhogen.'