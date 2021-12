Om het nijpende lerarentekort aan te pakken maakt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het mogelijk om tot tien jaar anciënniteit mee te nemen voor wie de overstap maakt vanuit de privésector.

Wie een carrièreswitch maakt en van de privésector overstapt naar het onderwijs om een erkend knelpuntvakken te geven, kan vanaf 1 januari 2022 tot tien jaar anciënniteit meenemen. Dat is een van de maatregelen die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag voorstelde om het nijpende probleem van het lerarentekort aan te pakken.

Sinds september vorig jaar kon iemand die de overstap maakte al tot acht jaar anciënniteit meenemen. Dat dat daarvoor helemaal niet kon, werd beschouwd als een grote drempel tot het onderwijsveld. Naast de uitbreiding van de anciënniteitsregeling tot tien jaar breidde Weyts ook de lijst met knelpuntvakken uit met tien extra vakken en twee ambten (zie inzet).

'Acht of tien jaar anciënniteit maakt maar een beperkt verschil', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). 'Bruto komt dat neer op een verschil van 139 euro voor iemand met een bachelordiploma, tot euro 196 voor een master. Voor de meeste zij-instromers compenseert dat het loonverlies niet.'

Veertigers

Met acht of tien jaar anciënniteit wordt bovendien niet de potentieel grootste groep aangesproken, meent De Witte. 'Dat zijn dertigers, en die maken de overstap nog niet. De echt interessante profielen zijn ouder en hebben meer ervaring. Denk aan iemand uit het bedrijfsleven of de bankenwereld die leerkracht economie wordt. Stel dat dat een veertiger is met een masterdiploma en 18 jaar anciënniteit. Dan komt het verschil tussen acht jaar en 18 jaar anciënniteit neer op bijna 1.000 euro extra bruto loon per maand.'

Ook Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, uitte maandag kritiek. 'Vooral veertigers denken aan een carrièreswitch. Met slechts tien jaar mee te nemen anciënniteit verliezen zij nog steeds te veel loon. We pleiten voor minstens 20 jaar anciënniteit.' Ook het gemeenschapsonderwijs GO! had meer verwacht. 'We hopen ook mensen aan te trekken die reeds langer elders werken en meer ervaring meebrengen naar het onderwijs', zegt topman Koen Pelleriaux.

Werkdruk

Naast de dalende kwaliteit van het onderwijs is het lerarentekort een van Weyts' belangrijkste zorgen. Aan het begin van dit schooljaar stonden 1.565 vacatures open voor een job als leerkracht in het secundair onderwijs. Dat is bijna drie keer zoveel als in augustus 2020, toen er 622 openstaande vacatures waren. In het basisonderwijs is sprake van een verdubbeling.

De Witte wijst erop dat dat tekort niet alleen aan het loon te wijten is. 'Uit het internationale Talis-onderzoek uit 2018 blijkt dat 73 procent van onze leerkrachten tevreden is met zijn loon.' Volgens De Witte moet er minstens evenveel aandacht gaan naar de uitstroom in de eerste vijf jaar. 'Het is goed dat de drempels om in het onderwijs te stappen verlaagd worden, maar daar stopt het niet.'

De voordeur naar het lerarenberoep wordt wagenwijd opengezet, maar ze vergeten opnieuw de achterdeur te sluiten. Liberale vakbond

Het afgelopen weekend bleek nog uit cijfers dat een op de drie startende leerkrachten in Vlaanderen binnen de vijf jaar weer uit het onderwijs stapt. 'De voordeur naar het lerarenberoep wordt wagenwijd opengezet, maar ze vergeten opnieuw de achterdeur te sluiten', luidde de kritiek van de liberale vakbond maandag.

'De werkdruk is enorm hoog in die eerste jaren', zegt De Witte. 'Het loon is één aspect, maar de omkadering en de begeleiding zijn minstens even belangrijk als we het lerarentekort willen beperken. Beginnende leerkrachten moeten grote inspanningen leveren. In de eerste jaren zouden ze eigenlijk meer tijd moeten krijgen om hun weg te zoeken.'

Ondersteunend personeel

Onder meer om de werkdruk te verlichten zullen scholen tot 20 procent van hun budget voor leerkrachten kunnen aanwenden om ondersteunend personeel aan te werven, zodat leerkrachten meer ruimte krijgen voor het lesgeven.

Een andere maatregel slaat op de vaste benoemingen. Tot nu kon alleen iemand met een diploma van (kleuter)onderwijzer vast benoemd worden in het basisonderwijs. Basisscholen zullen nu ook masters met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs kunnen aanstellen. Zij worden dan verloond als bachelor. Ook daar klinkt kritiek. 'Een master moet als master worden betaald. Anders zijn scholen die leraren snel weer kwijt', zegt Boeve.