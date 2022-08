Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) en Kamerlid Theo Francken (N-VA) hekelen dat zo weinig Oekraïense vluchtelingen hier aan het werk zijn. Al is het maar de vraag of Oekraïense vluchtelingen, die na de oorlog willen terugkeren, hier wel aan de slag kunnen of willen gaan.