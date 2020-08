Adviesorganen dringen aan op meer wetenschap en techniek in eindtermen

De vraag van CEO's om meer aandacht te hebben voor STEM in de nieuwe eindtermen, is niet in dovemansoren gevallen. Dat blijkt uit een advies van de adviesraden SERV en VLOR.

De eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs worden binnenkort vernieuwd. Dat zijn de minimumdoelen die leerlingen van de overheid moeten halen. Ze bepalen welke leerstof wordt behandeld. Deze week pleitten 32 Vlaamse CEO's er in een open brief voor daarbij extra in te zetten op wetenschap en techniek (STEM). Dat kan op steun rekenen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is voorzichtiger, maar noemt het 'een waardevolle piste'.

Achterkamerpolitiek

Ik snap dat experten meer aandacht vragen voor hun passie, maar het is mijn taak ervoor te zorgen dat het geheel haalbaar is. Ben Weyts Minister van Onderwijs (N-VA)

De saga rond de eindtermen gaat al een poos mee. Eind januari hadden experten en de koepels samen een akkoord klaar over hoe de hervorming eruit moest zien. Maar enkele directeurs uit het technisch onderwijs vonden de eindtermen geschreven op aso-niveau. Omdat ze praktisch onhaalbaar waren, liet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uiteindelijk toe dat de koepels enkele wijzigingen maakten. Veel doelen verschoven van de basisvorming naar het specifieke gedeelde, wat de facto een verlichting van het programma voor tso en bso betekende.

Dat leidde tot kritiek van experten, die meenden dat achterkamerpolitiek in het spel was. Toen ook de coalitiepartners Open VLD en CD&V op de rem gingen staan, kwam Weyts tot het compromis dat de eindtermen principieel worden goedgekeurd. Wel kregen de adviesorganen SERV en VLOR de opdracht hoorzittingen te houden met de betrokken experten.

De SERV trekt de kaart van de experten en vraagt een zo stevig mogelijke basisvorming, met STEM en digitale competenties als prioriteit. De VLOR, waar de koepels in vertegenwoordigd zijn, is niet geheel onverwacht ambigu. Hij blijft het belang van haalbaarheid benadrukken. Als daarmee rekening wordt gehouden, kan er in de eerste plaats meer ruimte zijn voor eindtermen rond neokolonialisatie en imperialisme, en STEM in de tweede plaats.

Kenniseconomie

De bal ligt nu in het kamp van de regering. Wat Weyts met het advies zal doen, is nog niet duidelijk. 'We zijn een exportgerichte kenniseconomie die absoluut nood heeft aan meer goed geschoolde ingenieurs, technici en IT’ers’, zegt Weyts in een weekendinterview met De Tijd. ‘Ik ga ermee akkoord dat we daarop moeten inzetten. Niet alleen door die kennis en vaardigheden meer te laten doorwegen in de eindtermen, maar evengoed in het aantrekkelijker maken van die opleidingen, zeker ook bij meisjes.’

Toch blijft hij ook het onderscheid tussen aso, tso en bso benadrukken. ‘We hebben in het regeerakkoord besloten dat onderscheid te koesteren. Dat betekent ook dat niet iedereen een even uitgebreide kennis over alles moet hebben. Ik snap dat experten meer aandacht vragen voor hun passie, maar het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het geheel haalbaar is.’