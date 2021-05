Affaire El Kaouakibi deint uit naar De Voorzorg in Limburg

Ook het socialistische ziekenfonds van Limburg was een gulle sponsor van Sihame El Kaouakibi. Er is sprake van jaarlijks 500.000 euro. Het gerecht neemt die geldstromen onder de loep in een onderzoek naar corruptie en witwassen bij De Voorzorg in Limburg.

Het weekblad Humo bracht naar buiten dat De Voorzorg Limburg tussen 2013 en 2020 heeft samengewerkt met Let’s Go Urban, de jongerenorganisatie van Sihame El Kaouakibi, om meer jongeren naar het ziekenfonds te halen. Let’s Go Urban kreeg in de laatste drie jaar van die samenwerking gemiddeld 500.000 euro per jaar. Uiteindelijk werd de samenwerking stopgezet omdat de resultaten mager uitvielen.

De resultaten van de samenwerking tussen De Voorzorg en Let’s Go Urban waren aanvankelijk wel goed. Het aantal deelnemers aan jongerenkampen steeg bijvoorbeeld van 328 in 2014 naar 669 in 2016. Maar nadien volgde een vrije val, met nog maar 388 deelnemers aan de jongerenkampen in 2019. 'De behaalde resultaten en de kostprijs zetten De Voorzorg ertoe aan om de samenwerking af te bouwen', zegt Katrien De Weirdt van De Voorzorg.

Spilfiguur

Tony Coonen, de toenmalige directeur van De Voorzorg in Limburg, was de spilfiguur in de samenwerking met El Kaouakibi. De man wordt inmiddels verdacht van witwassen en corruptie bij de verkoop van vastgoed voor het ziekenfonds. Het Limburgse gerecht onderzoekt daarbij ook de geldstromen tussen De Voorzorg Limburg en vennootschappen van El Kaouakibi.

Schermvullende weergave Tony Coonen, de voormalige topman van De Voorzorg Limburg.