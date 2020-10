Afhaalrestaurants moeten omzetverlies bewijzen

Takeaway

Kleine ondernemingen kunnen zes weken maximaal 11.250 euro steun ontvangen en voor de periode van 19 oktober tot 18 november maximaal 7.500 euro. Een onderneming met tien personeelsleden of meer kan respectievelijk 22.500 euro of 15.000 euro steun ontvangen. Daarnaast is de steun beperkt tot 2.250 euro voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden en verplicht een witte kassa gebruiken, maar die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.