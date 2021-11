Al 120 miljoen uitgeleend via Vlaamse win-winlening

De win-winlening van de Vlaamse regering wordt almaar populairder. Dit jaar werd al 120 miljoen euro aan het bedrijf van een vriend of een familielid uitgeleend. Dat is dubbel zoveel als een jaar eerder.

De Vlaamse regering breidde vorig jaar de win-winlening uit. Sindsdien kan iedereen tot 75.000 euro uitlenen aan het bedrijf van een vriend of familielid. Ondernemingen kunnen via 'de vriendenlening' tot 300.000 euro ophalen, een stuk meer dan voordien. Het ging om een relancemaatregel, die het vele spaargeld in Vlaanderen moest mobiliseren.

De uitbreiding rendeert. Dit jaar leenden mensen al 120 miljoen euro uit. Dat is een verdubbeling tegenover januari-oktober vorig jaar, toen de win-winlening al erg populair was. 'De Vlaming is massaal op de win-winlening gesprongen. Meer dan 7.000 leningen werden de afgelopen tien maanden geregistreerd', zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Mensen die hun geld ter beschikking stellen van een onderneming krijgen daar een belastingvoordeel voor in ruil. Zij kunnen maximaal tien jaar genieten van een fiscaal voordeel van 2,5 procent.

Door de uitbreiding is het gemiddelde bedrag per lening gedaald van 24.000 euro in 2020 naar 17.000 euro in 2021. 'Ook met kleinere bedragen kan je op een fiscaal voordelige manier een bevriende ondernemer steunen en het verschil maken', zegt Crevits.

Vriendenaandeel

Vorig jaar riep Crevits ook het vriendenaandeel in leven. Daarmee kan je in het bedrijf van een bevriende ondernemer stappen. Dat impliceert een hoger risico dan bij een lening, maar wel de kans op een dividend. Dit jaar werden nog maar 36 vriendenaandelen gekocht, voor een bedrag van 285.000 euro.