Al 20.000 eigenaars vroegen compensatiepremie zonnepanelen aan

In een week tijd - de premie kan aangevraagd worden sinds 20 juli - vroegen al 17.000 mensen de retroactieve investeringspremie aan, blijkt uit cijfers waarover Het Belang van Limburg vrijdag bericht. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) was dat aantal donderdagavond zelfs al opgelopen tot 20.000, of bijna 30 procent van de 70.000 mensen die in aanmerking komen. 'Daarbij geldt het principe van first in first out (FIFO). Wie zijn premie eerst aanvraagt, krijgt in principe dus sneller zijn geld', zegt Demirs woordvoerder Andy Pieters in Het Belang van Limburg.