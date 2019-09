Al 42 bedrijven naar Vlaanderen door brexit

Ineos investeerde onlangs stevig in Antwerpen als gevolg van de brexit.

De onzekerheid over de brexit heeft Vlaanderen al meer dan 2.000 jobs en 2,2 miljard euro aan investeringen opgeleverd. Dat is in verhouding evenveel als in Nederland.

De onzekerheid over de brexit blijkt ook voordelen te bieden. Al 42 buitenlandse bedrijven vonden al de weg naar Vlaanderen om hier te investeren. Met nog eens 136 wordt gepraat. 60 procent van die laatste zijn Britse bedrijven. De andere 40 procent komt uit elders in de wereld.

Het is de eerste keer dat voor Vlaanderen data over de brexitinvesteringen worden vrijgegeven.

Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT). Ontslagnemend Vlaams minister van Buitenlands Beleid Ben Weyts (N-VA) maakte de cijfers dinsdag bekend in het Vlaams Parlement. Het is de eerste keer dat voor Vlaanderen data over de brexitinvesteringen worden vrijgegeven.

Twee soorten

Het gaat om twee soorten bedrijven. Enerzijds zijn er Britse ondernemingen die hun economische activiteit op het Europese continent willen veilig stellen door hier kantoren, magazijnen of productievestigingen te openen. Anderzijds zijn er Amerikaanse, Japanse of andere niet-Britse bedrijven die initieel naar het VK gingen trekken, maar nu in Vlaanderen de toegangspoort tot de Europese markt zien.

De investeringen zijn goed voor 2.030 nieuwe banen en voor 2,2 miljard euro. Dat komt onder meer omdat de eerste fase van de mega-investering van de chemiegroep Ineos in Antwerpen werd meegerekend. Zonder Ineos gaat het nog altijd om 1.780 jobs en een half miljard euro.

Naast de chemie-investeringen blijkt dat buitenlandse investeerders vaak activiteiten opzetten rond logistiek, verkoop en marketing en onderzoek en ontwikkeling.

Financiële bedrijven

De data tonen dat Vlaanderen gelijke tred houdt met Nederland in het aantrekken van brexitbusiness.

Eerder werd al bekend dat enkele financiële instellingen toelating vroegen en kregen om in ons land actief te worden. In de verzekeringssector gaat het om Lloyds, QBE Europe en MS Amlin Europe. Ook eBury Partners en MoneyGram International, twee aanbieders van betalingssystemen, zijn al actief. Een derde sectorgenoot, Tranferwise, heeft aangekondigd een vergunning te vragen, leren data van de federale overheid.

Die financiële instellingen komen wellicht in Brussel terecht. FIT behandelde in elk geval een tiental dossiers - boven op de genoemde 42 - waarvan het bedrijf uiteindelijk besloot in Brussel activiteiten op te zetten.

Nederland

De data tonen dat Vlaanderen gelijke tred houdt met Nederland in het aantrekken van brexitbusiness. Vorige maand maakte de Nederlandse overheid bekend dat al honderd bedrijven door de brexit naar Nederland trokken. Met nog eens 325 wordt gesproken. Aangezien de Nederlandse bevolking 2,5 keer zo groot is als de Vlaamse, is er volgens de Vlaamse overheid sprake van gelijke tred.

Voor FIT is de brexit een speerpunt. Kandidaat-investeerders werden warm gemaakt voor Vlaanderen via roadshows, gerichte mailings, campagnes op het sociale netwerk LinkedIn, sectorevents voor farma-, chemie-, tech-, auto- en verzekeringsbedrijven en advertenties in de in-flightmagazines van Brussels Airlines.