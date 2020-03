In amper vier dagen hebben ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis al bijna 68.000 hinderpremies aangevraagd via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Van de 68.000 aanvragen voor een hinderpremie werden 43.000 onmiddellijk goedgekeurd. Van de overige 25.000 aanvragen zal wellicht nog een heel deel groen licht krijgen, maar die moeten nog worden gecheckt. Dat laat het kabinet van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) weten.

De Vlaamse regering lanceerde de coronahinderpremie - goed voor 4.000 euro - voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten. De premie is een van de maatregelen om de economische schade van de coronacrisis zo veel mogelijk in te dijken. Aanvragen voor een hinderpremie kunnen nog worden ingediend tot en met 5 mei.

Een onderneming met meerdere vestigingen kan maximaal vijf premies ontvangen, op voorwaarde dat in elke vestiging minstens een medewerker voltijds aan de slag is. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen er een beroep op doen, voor zover ze door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Voor de horeca volstaat het sluiten van de zitruimte om de premie te kunnen ontvangen.

Events

De Belgian Event Supplier Association (BESA) vraagt dat de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro ook van toepassing wordt voor de sector van events, bijvoorbeeld festivals en beurzen, zoals in Wallonië al het geval is. Op die manier zouden ook de vele freelancers die er hun medewerking aan verlenen in aanmerking komen voor ondersteuning.

De evenementensector in ons land is goed voor een tewerkstelling van 80.000 personen. Tom Bilsen Voorzitter Belgian Event Supplier Association

'De evenementensector in ons land is goed voor een tewerkstelling van 80.000 personen. De hoofdbrok van de activiteiten situeert zich in de zomermaanden. Door de grote groepen mensen die dergelijke events bijeenbrengen, vermoed ik dat men deze pas als allerlaatste toestemming zal geven om door te gaan', zegt BESA-voorzitter Tom Bilsen. 'Als al de zomeractiviteiten geannuleerd worden, dreigt een zeer groot verlies voor de sector. We vragen dan ook dat de hinderpremie voor deze sector van toepassing wordt.'

Podiumbouwer

Bilsen is ook directeur operaties bij Stageco. Dat bedrijf bouwt in de periode van mei tot september op meer dan honderd evenementen wereldwijd het podium. 'Als de events in deze periode niet doorgaan, dreigt voor ons een omzetverlies van 70 procent op jaarbasis.'