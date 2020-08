Alle kinderen kunnen naar school op 1 september

Het onderwijs begint in september in code geel. Alle kinderen kunnen voltijds naar school. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Het onderwijsveld is het eens geraakt over de kleurcode die op 1 september zal gelden: geel. Hetzelfde geldt aan de andere kant van de taalgrens.

Concreet kunnen bij de start van het schooljaar alle leerlingen voltijds naar school. Voor de kleuter- en lagere scholen is dat sowieso het geval. In het middelbaar was bij code geel vier dagen les op school en afstandsonderwijs op woensdag voorzien. Dat is geschrapt: alle vijf dagen vinden op school plaats. Er geldt wel een verhoogde mondmaskerplicht: vanaf het secundair onderwijs moeten die altijd op in de klas, maar niet tijdens de pauzes of bij het sporten.