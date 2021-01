Alle kinderen tot derde middelbaar kunnen maandag naar school

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat de scholen maximaal open blijven, ook al is dat in onze buurlanden niet het geval.

Vanaf het derde middelbaar blijft ook na de kerstvakantie deeltijds afstandsonderwijs van kracht.

Dat is beslist op overleg tussen Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de virologen. 'De bestaande veiligheidsmaatregelen binnen het onderwijs blijven tot de krokusvakantie van kracht. We staan er beter voor dan de meeste andere landen, maar voorzichtigheid blijft geboden, gelet op de situatie in de buurlanden en de nieuwe buitenlandse varianten. Maar ik wil dat de scholen maximaal openblijven, al is dat in onze buurlanden niet het geval', aldus minister Weyts.

Week om week

Wat betekent de beslissing concreet? Zoals al eerder beslist was blijven de lagere en middelbare scholen in tegenstelling tot in Nederland en Duitsland na de kerstvakantie open. Leerlingen vanaf het derde middelbaar zullen vanaf komende maandag week om week verwacht worden op school. Alle andere leerlingen kunnen elke dag naar school.

'De virologen bevestigen dat de scholen niet de motor zijn van het virus, maar dat ze eerder het slachtoffer zijn van besmettingen in de brede samenleving. De scholen volgen eerder de evolutie in de samenleving, dan dat ze er de aanjager van zijn. Experts stellen dan ook dat de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.'

De virologen bevestigen dat de scholen niet de motor zijn van het virus, maar dat ze eerder het slachtoffer zijn van besmettingen in de brede samenleving. Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs (N-VA)

Er is voorlopig geen sprake van verlenging van de krokusvakantie. Die start op 15 februari en er was vraag voor twee in plaats van één week vakantie. 'Dat is op dit moment niet aan de orde. 'Daarvoor is het te vroeg, in virustijden is dat nog een eeuwigheid', stelt de minister. Ook het invoeren van een mondmaskerplicht in de laatste graad van het lager onderwijs, waar de vakbonden op aandrongen, komt er niet zolang die er niet komt voor de volledige samenleving.

Plan-B

De virusmanagers van de overheid - de expertgroep GEMS - zal wel werken aan een plan-B, voor als de situatie weer verslechtert. Het gaat wel om een breed pakket maatregelen voor de brede samenleving, niet enkel onderwijs.

Het onderwijs is in samenwerking met de CLB's en Rode Kruis Vlaanderen is het onderwijs gestart met de organisatie van sneltesten. Zo kunnen de hoogrisicocontacten van een besmet persoon veel sneller getest worden. Deze sneltesten zullen verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.