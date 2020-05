Alle kleuters weer naar school, andere leerlingen in beperkte mate

Het gaat om een maximumscenario: scholen hebben de autonomie om te beslissen met minder leerjaren op te starten, gedurende minder dagen of op een latere startdatum. Dat kan dus tot zeer uiteenlopende regelingen leiden tussen de verschillende scholen. Bovendien kunnen scholen er nog altijd voor kiezen dat ze hun limiet nu al bereikt hebben. Wel zijn er belangrijke versoepelingen in de veiligheidsvoorschriften om de uitgebreide heropstart te vergemakkelijken.Een belangrijke nuance is dat in de leslokalen altijd in vier vierkante meter per kind voorzien moet zijn. Veel klassen in de lagere school zullen dus nog altijd hun groepen moeten opsplitsen, of op zoek moeten naar een groter lokaal, zoals de gemeentelijke sporthal of de parochiezaal. In de klas geldt er de regel dat kinderen anderhalve meter afstand moeten bewaren. Buiten hoeft dat niet, maar ze moeten wel altijd in hun eigen bubbel blijven.

In het secundair kunnen zoals verwacht alleen het tweede en het vierde middelbaar naar school onder de huidige voorwaarden. Dat betekent: mondmaskers dragen en afstand houden. Voor het eerste, het derde en het vijfde is er de mogelijkheid om hen minstens een dag naar school te laten gaan, bijvoorbeeld voor examens.

Maximumscenario

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reageert zeer tevreden. 'Dit maakt een grote uitbreiding mogelijk en verzilvert onze ambitie om alle leerlingen minstens even terug naar de klas te halen. Tegelijk blijven scholen zelf beslissen wat ze aankunnen. Bovendien is er nu duidelijkheid tot het einde van het schooljaar.'

De katholieke vakbond COV benadrukt dat het om een maximumscenario gaat en dat ouders moeten inzien dat lang niet alle scholen hieraan zullen kunnen voldoen. 'We vragen begrip voor de beperkte mogelijkheden in tal van scholen op het vlak van infrastructuur, personeel, omkadering en hygiëne', zegt Marianne Coopman.