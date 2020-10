Almaar meer kinderen en jongeren in pleeggezin

Steeds meer kinderen en jongeren komen in een open instelling of bij een pleeggezin terecht. In twee jaar steeg hun aantal met 10 procent.

Vorig jaar zaten ruim 21.500 kinderen en jongeren in een open instelling of pleeggezin. Dat is 10 procent meer dan in 2017, blijkt uit het jaarverslag Jeugdhulp van het agentschap Opgroeien. Het gaat om kinderen en jongeren in een lastige opvoedingssituatie.

Ook bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap konden 24.612 jongeren terecht. 'We helpen meer kinderen en jongeren als ouders de opvoeding niet meer alleen kunnen dragen', zegt Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van het agentschap Opgroeien.

Vaak doen ouders en hun kinderen vrijwillig een beroep op de jeugdhulp, maar vorig jaar moest ook de jeugdrechtbank vaker ingrijpen. 'Het aantal kinderen en jongeren in zogenaamde 'verontrusting' dat door de sociale diensten van onze jeugdrechtbanken wordt gemeld, steeg de voorbije twee jaar met 5 procent tot bijna 15.000 kinderen.'

Hoogdringend

Opvallend is de stijging van het aantal cases dat de parketten als hoogdringend beschouwen: van 845 in 2017 tot 1.165 in 2019. Het gaat om kinderen die bij hun ouders worden weggehaald omdat die verslaafd zijn aan drugs of alcohol en geen afdoende zorg meer kunnen bieden.

De intensieve jeugdhulp stijgt, maar de nadruk lag het afgelopen jaar vooral bij laagdrempelige, vroege hulp. 'We willen jeugdhulp zo veel mogelijk in het eigen gezin introduceren', zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien.

Extra budget

'De komende maanden rollen we een aanpak uit in Vlaanderen waarbij een laagdrempelig netwerk meteen in actie schiet bij de eerste signalen van mogelijke problemen in een gezin. Het is cruciaal te focussen op de krachten van kwetsbare gezinnen, zodat kinderen waar mogelijk en met de juiste ondersteuning thuis kunnen opgroeien', zegt ze.