Almaci is opnieuw kandidaat-voorzitter Groen

Meyrem Almaci is kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van Groen. Dat maakt ze bekend op een persconferentie in Sint-Niklaas.

Groen kiest tijdens een nationaal toekomstcongres op 18 en 19 oktober een nieuwe voorzitter. Tot nu toe was Vlaams fractievoorzitter Björn Rzoska de enige officiële kandidaat.

Huidig voorzitter Meyrem Almaci kondigt nu aan dat ze opnieuw kandidaat-voorzitter is. Ze kiest daarbij Dany Neudt als kandidaat-ondervoorzitter. Neudt is vandaag kabinetschef van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt en was vroeger al kabinetschef van schepen Elke De Cruynaere.

Kritiek

Over de keuze van Almaci was twijfel ontstaan omdat de verkiezingen in mei niet zo goed waren als gehoopt. De partij deed het beter dan bij de vorige verkiezingen in 2014, maar de winst was een pak kleiner dan verwacht. Sindsdien klinkt veel kritiek op kopstukken Almaci en federaal fractievoorzitter Kristof Calvo.