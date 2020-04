De scholen zullen alle zeilen moeten bijzetten als de klassen weer geleidelijk vollopen, terwijl andere kinderen nog afstandsles krijgen of in de opvang zitten.

Vanaf 15 mei mogen de scholen gedeeltelijk heropstarten. Maar de toenemende druk door ouders die uit gaan werken maakt het voor de directies moeilijk om die operatie te kunnen bolwerken.

‘Als ik al mijn leerkrachten inzet, kom ik er net’, zegt directeur Tom Cornu van GO!-basisschool ’t Kasteeltje in Puurs. Hij heeft - zoals veel collega-directeurs - het afgelopen weekend zitten zwoegen aan een schema om de heropstart van zijn school te organiseren. ‘Met een stormloop op de noodopvang lukt dat niet.’

Sinds vrijdag is het duidelijk dat de scholen vanaf 15 mei gedeeltelijk open mogen, op voorwaarde dat de veiligheid wordt gewaarborgd. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat zowel in het lager als in het secundair onderwijs drie leerjaren mogen opstarten. In het lager onderwijs gaat de prioriteit naar kinderen uit het zesde leerjaar, voor twee dagen in de week, gevolgd door het eerste en het tweede leerjaar, voor vier dagen in de week. De klassen bevatten maximaal tien leerlingen, maar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit voor een flexibele invulling van de richtlijn. ‘We moeten niet vervallen in regelfetisjisme’, klinkt het op zijn kabinet.

Noodopvang

Ook zonder fetisjisme wordt de organisatie van de scholen een huzarenstuk. ‘Op donderdag en vrijdag zijn alle leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar aanwezig’, zegt Cornu over zijn plan. ‘Maar dat lukt enkel omdat ik dan ook de leraren levensbeschouwing kan inzetten. Ik meen het letterlijk als ik zeg dat in dat scenario alle leerkrachten nodig zijn. Wij hebben dan nog het geluk dat er maar één iemand door ziekte is uitgevallen en één leerkracht tot de risicogroep behoort.’

De uitdaging is pittig. Vanaf de heropstart moeten de leerkrachten de lessen in de klas, het afstandsleren én de opvang combineren. ‘Mijn leerkrachten zijn nu al bezig met het voorbereiden van leerstof en filmpjes voor na de gedeeltelijke heropstart, zodat ze hun handen vrij hebben voor de fysieke lessen.'

Het zou veel helpen als de gemeenten voor de opvang zorgen, zodat de leerkrachten kunnen focussen op het lesgeven. Tom Cornu Directeur basisschool ’t Kasteeltje

De druk op de noodopvang zal gevoelig stijgen. De opvang is gegarandeerd voor kinderen van wie uit gaat werken, een steeds grotere groep naarmate de economie heropstart. ‘Ik heb een Google Forms gestuurd naar alle ouders met de vraag wanneer ze gebruik willen maken van de opvang, maar ik vrees dat het moeilijk te organiseren valt’, zegt Cornu. ‘Het zou veel helpen als de gemeenten voor de opvang zorgen, zodat leerkrachten kunnen focussen op het lesgeven. Dat zal al genoeg werk vergen.’

Lokale besturen

Weyts onderzoekt verschillende pistes voor de opvang en denkt daarbij aan externe partners. De concrete beslissingen worden dinsdag afgeklopt op een overleg met de onderwijsverstrekkers en de sociale partners, maar samenwerking met de lokale besturen is een voor de hand liggende oplossing. Zij werkten ook mee aan de opvang tijdens de paasvakantie.