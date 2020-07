‘Als kinderen niet gemotiveerd zijn, boek je toch geen leerwinst’

Vlaanderen telt dit jaar voor het eerst meer dan honderd zomerscholen. De nadruk ligt na de lange lockdown op taal en wiskunde, maar dan wel in een speels jasje.

Wie midden juli naar een school trekt, verwacht zich niet aan een gezellige drukte. Maar op de speelplaats van de vrije basisschool Kameleon in het Brusselse Haren schallen de boxen en gaan een kleine honderd kinderen op in hun spel. De vrolijke speelpleinwerking verhult dat in een van de klaslokalen een tiental kinderen aan een nieuwe schooldag beginnen. Voor hen duurt het schooljaar wat langer. Ze volgen vrijwillig twee weken zomerschool.

Kinderen van het eerste tot het vijfde leerjaar zitten samen in de klas en werken in de voormiddag aan bundeltjes waarmee ze oefenen op Nederlands en wiskunde. Aan de ene tafel zijn een paar meisjes geconcentreerd aan het werken aan taaloefeningen op hun laptop. Aan de andere tafel zitten twee giechelende jongens te rekenen. ’48 min 4, dat is 43 hè?’ Nee, wiskunde is niet hun lievelingsvak. Maar een paar dagen geleden hebben ze toneel gespeeld en straks maken ze samen een strip. Zo erg vinden ze school tijdens de vakantie dus niet.

Beurtrol

Bovendien kunnen ze rekenen op de hulp van twee juffen die constant te hulp schieten en de wiskundevraagstukken met enige 'grafische ondersteuning' beter behapbaar maken. Zeven dwergen die elk zeven boterhammen eten, dat vraagt al wat tekenwerk. ‘En volledig vrijwillig’, benadrukt directeur Frank Nijs.

Dat is niet vanzelfsprekend na een intense periode van afstandsonderwijs en een heropstart onder strikte veiligheidsmaatregelen. Maar toen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) scholen de mogelijkheid gaf om een zomerschool te organiseren, heeft Nijs niet getwijfeld. Acht leerkrachten wisselen elkaar af in een beurtrol. Een vergoeding krijgen ze niet, maar de subsidie van 2.500 euro mogen ze gebruiken voor nieuw materiaal in hun klas.

In principe kon de school ook hulp inroepen van externen, zoals oud-leerkrachten of studenten uit de lerarenopleiding. Maar dat zag Nijs niet zitten. ‘Buitenstaanders hebben al een week nodig om in te zien welke problematiek precies speelt. Dat is weinig efficiënt’, zegt hij. De leerstof die de kinderen nu krijgen, is op maat ontwikkeld voor hun eigen werkpunten, moeilijkheden en noden. Dat de kinderen de leerkrachten kennen, maakt het ook eenvoudiger om hulp in te roepen. ‘Sommige kinderen vinden dat sowieso al lastig’, zegt zorgcoördinator Monika De Cremer.

Vertrouwen

De school overliep met alle leerkrachten welke leerlingen baat zouden hebben bij de zomerschool. ‘Eigenlijk gingen al die ouders in op het aanbod’, zegt De Cremer. ‘Ze zijn heel enthousiast en hebben een groot vertrouwen omdat ze de omgeving en de leerkrachten kennen. Dat het gratis is, maakt het laagdrempelig.’

Niet alle kinderen kregen tijdens de lockdown de hulp die ze nodig hadden. Door de Brusselse context spreken veel ouders geen Nederlands, of hebben ze de leerstof zelf niet altijd onder de knie. Bij andere kinderen was die ondersteuning er wel, maar bleek het online onderwijs niet genoeg op maat van hun zware dyslexie of dyscalculie.

Toch zitten niet per se de kwetsbaarste kinderen hier. ‘We hebben de afweging gemaakt. Zijn de leerlingen gemotiveerd. Hebben ze nog wel de energie om zich twee weken in te spannen? Een kind met een zware gedragsproblematiek heeft zijn limiet al bereikt. Daar boek je op dit moment geen leerwinst meer mee, dat heeft nu nood aan rust.’ Het gaat dus vooral om kinderen die met een extra duwtje in de rug straks weer mee kunnen met het tempo van de klas.

Leerachterstand

Het initiatief van de zomerscholen komt er nadat experts hadden gewaarschuwd voor de leerachterstand die de lockdown bij kinderen zou veroorzaken. De uiteindelijke impact is een genuanceerd verhaal. ‘Het beeld voor corona is het beeld na corona’, zegt De Cremer. ‘Maar bij wie al een leerachterstand had, is de kloof wel nog groter geworden.’

Die precies meten is een ander verhaal. Om de resterende onderwijstijd maximaal te benutten moesten toetsen de plaats ruimen voor extra leertijd. De school nam wel deel aan de gestandaardiseerde proeven van de onderwijskoepel voor de laatstejaars. ‘Die scores waren heel goed, maar dat zegt ook niet alles’, zegt Nijs. ‘Het betekent vooral dat het resultaat van tien jaar school niet is weggeveegd door die paar maanden corona.’

Bij de jongere kinderen merken ze dan weer een taalachterstand. ‘Als je maandenlang enkel nog Turks, Arabisch of Frans hoort, vraagt het even tijd om er weer in te komen. We merkten hetzelfde effect als na de zomervakantie.’ Net daarom heeft de school ook een eigen speelpleinwerking.