Ambtenaren op barricaden tegen nieuwe ziekteregeling

De vakbonden steigeren. ‘Ziek zijn is geen keuze. De maatregelen zullen mensen niet sneller aan het werk krijgen. Het leidt er alleen toe dat zieke mensen het financieel moeilijk krijgen’, luidt het bij de christelijke vakbond. ‘Homans wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutaire ambtenaren verslechteren in plaats van die van de contractuele ambtenaren te verbeteren.’

Donderdag zal het personeel van de Vlaamse Belastingdienst op een gewestweg in Wijnegem auto’s aan de kant zetten om te checken of ze in orde zijn met de verkeersbelasting. ‘Dit zal behoorlijke hinder opleveren’, waarschuwt algemeen secretaris Jan Van Wesemael (ACOD). Vrijdag beslissen de loodsen over eventuele acties tegen de pensioenplannen. En daar stopt het niet.