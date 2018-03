Amper auto's op duurste snelweg van Vlaanderen

Laten rijpen

Het Vlaams Verkeerscentrum is niet verbaasd over de lage cijfers. ‘Een nieuwe weg moet je laten rijpen. Zo’n weg heeft tijd nodig om ingeburgerd te raken’, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

‘In veel gps-systemen is de weg nog niet ingesteld, zeker als de chauffeurs daarvoor zelf het initiatief moeten nemen.’ Bruyninckx wijst er ook op dat de laatste vier maanden van vorig jaar zowel de herfst- als de kerstvakantie omvatten, als er opmerkelijk minder autoverkeer is.

Duurste stuk weg

De A11, die 674 miljoen euro kostte, is het duurste stuk weg dat ooit in Vlaanderen is aangelegd. De 12 kilometer lange nieuwe snelweg loodst voertuigen in zeven minuten van Brugge naar Knokke-Heist. Zware vrachtwagens kunnen via de A11 makkelijker van en naar de haven van Zeebrugge.