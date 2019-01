Anderstaligen stuwen geld voor gelijke kansen in onderwijs fors hoger

Scholen met veel kansarme leerlingen krijgen extra geld om leerkrachten aan te werven. De jongste jaren steeg dat geld drie keer sneller dan het geld dat enkel op basis van het aantal leerlingen wordt uitgedeeld.

Vlaanderen betaalde in het schooljaar 2016-2017, het recentste waarvoor cijfers beschikbaar zijn, 4.000 leerkrachten om kansarme leerlingen te begeleiden. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. In totaal ging er 200 miljoen euro naartoe.

De extra handen in de klas zijn belangrijk en nodig.

Het gaat om leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, wier moeder geen middelbaar diploma heeft of leerlingen met een schooltoelage. Het aantal leerlingen stijgt in de drie categorieën, maar vooral het aantal anderstalige leerlingen stijgt fors. Terwijl er in 2008-2009 nog 88.400 Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs waren die thuis geen Nederlands spreken, steeg dat aantal in 2016-2017 naar 143.904. Dat is een vijfde van het totaal aantal leerlingen.

De stijging van het aantal anderstalige leerlingen vertaalt zich in extra steun die scholen krijgen voor kansarme leerlingen. Scholen krijgen daarvoor lestijden om extra leerkrachten aan te werven. Dat aantal lestijden steeg van 84.700 in 2012-2013 naar 97.100 in 2016-2017 (zie grafiek). Dat is bijna drie keer zo snel als het geld dat puur op basis van het aantal leerlingen wordt uitgedeeld om leerkrachten aan te werven.

‘De groeiende diversiteit in de samenleving is het zichtbaarst in de klas’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ‘Het is belangrijk dat scholen beschikken over voldoende middelen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en professioneel met maatschappelijke uitdagingen omgaan. De extra handen in de klas zijn belangrijk en nodig. We verwachten dat scholen het geld gebruiken om in te zetten op taalverwerving en taalversterking bij leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.’