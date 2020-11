Ann Schoubs nieuwe directeur-generaal van De Lijn

Schoubs begon haar carrière bij de NMBS. Daar was ze onder meer CIO en later CEO van YPTO, een filiaal van 500 medewerkers dat IT-diensten levert aan de NMBS. In 2017 zwaaide ze bij de NMBS af als Head of Supply en ging ze aan de slag bij de Federale Interne Audit. Schoubs studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven.