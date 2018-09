Antwerpen nieuwe draaischijf Mocromaffia

De geweldsspiraal in de ‘narcostaat’ Nederland slaat over naar Antwerpen. Europees-Marokkaanse bendes beheersen de cocaïnesmokkel van Rotterdam over Antwerpen tot Rabat.

‘Er zijn nog geen liquidaties op klaarlichte dag op straat, zoals in Nederland schering en inslag is. Maar het is een kwestie van tijd voor het ook in Antwerpen gebeurt.’ Antwerpse politiekringen maken duidelijk wat op het spel staat in de strijd tegen de drugsmaffia. Er is grote zorg over de gevolgen van de toenemende cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven. Dat is een gevolg van de verschuiving vanuit Rotterdam. Vorig jaar is in Antwerpen 40 ton coke onderschept, een vertienvoudiging in vijf jaar. In de haven van Rotterdam daalde het volume van 16 ton in 2016 naar nog geen ton in de eerste helft van 2018. Volgens de Belgische baas van een VN-programma voor containercontroles was de helft van de vorig jaar onderschepte coke bestemd voor Antwerpen.

De verschuiving is een gevolg van de aangescherpte controles in Rotterdam. De Antwerpse haven staat bekend als ‘zo lek als een vergiet’, zoals ook Bart De Wever (N-VA) gisteren toegaf. De moeilijk te beveiligen haven - met 18.000 voetbalvelden een van de grootste ter wereld - is niet de enige reden voor de verschuiving. De cocaïnehandel is vooral een zaak van een handvol Marokkaanse families. De lijnen lopen van Nederland over België naar Zuid-Spanje, Marokko en Zuid-Amerika, onder meer via Marokkaans-Nederlandse en Marokkaans-Belgische hoofdrolspelers die vaak samenwerken. Nog altijd gaat 80 procent van de cocaïne die in Antwerpen aankomt naar Nederland.

Afgehakt hoofd

War on drugs in cijfers Het Antwerpse Stroomplan moet de strijd opvoeren tegen de drugsimport in de haven, de drugsmaffia en de infiltratie van drugsgeld in de reguliere economie. In het kader van de ‘war on drugs’ zijn vorig jaar 1.155 arrestaties verricht, een verdubbeling tegenover 2015. De stad Antwerpen sloot via de nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving 125 handelszaken. Die worden ervan verdacht als dekmantel te dienen voor drugshandel of voor het witwassen van drugshandel. Het gaat onder meer om telefoon- en nachtwinkels. In een eerste fase werd de strijd tegen straatdealers en verslaafden aangepakt, nu is het de beurt aan het middenkader en de top.

Recent onderzoek van de Nederlandse professor Pieter Tops schetst Nederland als een ‘narcostaat’. Hij kwam na anderhalf jaar studie tot de conclusie dat de markt van synthetische drugs - xtc en amfetamines - jaarlijks goed is voor een omzet van 20 miljard euro. De cocaïnesmokkel levert de bendes forse winsten op. Duizend kilo coke die in Zuid-Amerika de boot opgaat voor nog geen miljoen euro, levert op straat gemakkelijk 180 miljoen euro op. In Nederland leidt de strijd tussen rivaliserende bendes tot vormen van geweld die doen denken aan Mexicaanse toestanden. De voorbije jaren zijn bij afrekeningen zeker 60 mensen geliquideerd. Het meest ijzingwekkende voorbeeld was het afgehakte hoofd van een bendelid dat door een rivaliserende clan voor het café van zijn kompanen op klaarlichte dag is gedropt.

Tops waarschuwt voor het witwassen van de winsten. De bendes beschikken over zoveel geld dat ze het investeren in vastgoed en legale bedrijven, waarbij de lijn tussen de boven- en de onderwereld vervaagt. Het drugsgeld infecteert de gemeenschappen en de wijken waar de kopstukken en hun handlangers vandaan komen.

Granaat

Er zijn steeds meer signalen dat de Nederlandse situatie in Antwerpen de kop opsteekt. In de regio is er een stijging van het aantal gewelddadige incidenten: van schietpartijen in residentiële buurten tot het gooien van een granaat naar een pitabar. Begin dit jaar zijn in Antwerpse wijken flyers rondgedeeld met een lijst van negen namen die politie-informant zouden zijn en de oproep hen te doden. Een crimineel loofde via Facebook een beloning van 100.000 euro uit voor de moord op een rivaal die hem bestal.

Ophefmakend was een paar jaar geleden de zaak van de sterspits van de voetbalclub Berchem Sport, die met 300 kilo coke in zijn koffer geklist is. Hij werkte als koerier voor een van de grote bendes, waarvan de kopstukken zich meer en meer in het buitenland vestigen. Internationaal onderzoek bracht aan het licht dat een kopstuk in Dubai woont en daar voor miljoenen aan vastgoed bezit. Een andere Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst is deze zomer in het Zuid-Spaanse Marbella neergeschoten, in het gezelschap van een bekende Nederlands-Marokkaanse drugsbaas. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ging langs bij zijn Marokkaanse tegenhanger met de vraag om hulp bij inbeslagname van drugsgeld. Antwerpse criminelen blijken voor miljoenen te investeren in Marokkaans luxevastgoed.

De toename van het geweld heeft ook te maken met het volwassen worden van een groep Antwerpse criminelen. Zij werkten als havenarbeiders of ‘uithalers’ - die de coke uit de containers halen - in dienst van Nederlandse bazen. Maar ambitieuze Antwerpse criminelen besloten voor zichzelf te beginnen, waarna grof geweld uitbrak. De leden van een Antwerps-Marokkaanse familie namen de benen naar Marokko toen een Zuid-Amerikaanse doodseskader in Antwerpen neerstreek. Discussie over een drugsdeal leidde tot een waslijst liquidaties in het Belgische en Nederlandse drugsmilieu. Er is ook sprake van drugstrafiek door de met Iran gelinkte islamistische militie Hezbollah.

Corruptie

De Antwerpse criminelen hebben zoveel geld dat ze alles en iedereen kunnen kopen. De voorbije jaren zijn een corrupte douanier en verschillende havenarbeiders veroordeeld voor hand- en spandiensten aan drugsbendes. Een groepje top-IT’ers hackte grote rederijen in opdracht van de drugsmaffia. Ook het gerecht en de politie zijn geïnfiltreerd. ‘Het is stilaan abnormaal als we in grote drugsdossiers geen lekken vanuit de politie of het parket naar criminelen ontdekken’, is de schokkende commentaar in Antwerpse gerechtelijke kringen.