Antwerpen schrapt naam Delwaidedok

Het Antwerps schepencollege wacht het advies over oorlogsburgemeester Leo Delwaide niet meer af.

Het Antwerpse schepencollege beslist nu al om de naam van het Delwaidedok te schrappen, na de onthullingen over oorlogsburgemeester Leo Delwaide in het boek '1942 - Het jaar van de stilte' van historicus en Universiteit Antwerpen-rector Herman Van Goethem.

Het wacht het advies van een wetenschappelijk comité dan toch niet af, zoals het eerder had aangekondigd. 'Na lectuur van het boek was de zaak duidelijk: de naam is niet houdbaar', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).