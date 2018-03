Antwerpen stoomt hub voor slimme stad klaar

De stad Antwerpen investeert ruim een miljoen euro in de renovatie van het Tolhuis tot een broedplaats voor technologie om van de stad een leider in Internet of things te maken.

Antwerpen wil in de voorhoede spelen van steden in Europa die slim omspringen met data om het leven in de stad te verbeteren voor burgers en ondernemingen. De stad, de haven, de universiteit en onderzoekscentrum Imec sloegen daarvoor vorig jaar de handen in elkaar. Het plan is om via data en sensoren betere diensten te leveren en zoveel mogelijk informatietechnologie in het stedelijke weefsel ter verwerken. Bijvoorbeeld: verkeerslichten optimaliseren door het verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers te monitoren, of riolering uitrusten met sensoren om op voorhand overstromingsgevaar te detecteren.

De eerste concrete stap in die ronkende ambitie is de uitbouw van een centrum dat alle kennis rond Internet of Things samenbrengt. Daarvoor investeert de stad 1,4 miljoen euro in de renovatie van het voormalige Tolhuis in het Schipperskwartier, tussen het centrum en de haven. Daar moet in september The Beacon opengaan, een kantoorgebouw van tien verdiepingen waar bedrijven, start-ups en wetenschappelijke onderzoekers onderdak moeten krijgen. Zowel Imec als de Universiteit Antwerpen brengt er researchprojecten onder, goed voor 120 onderzoekers.

‘Je moet elke schakel in de waardeketen die het Internet of Things vormt bij elkaar brengen om tot een ecosysteem te komen’, zei John Baekelmans, vicevoorzitter van IMEC, vrijdag bij de voorstelling van The Beacon. ‘We betrekken ook de burger door hen te bevragen over wat er beter kan en waar technologie een rol kan spelen. Wat we in Antwerpen leren willen we toepassen om de rest van Vlaanderen.’

‘De ambities om van de stad een digitaal testlab te maken zijn groot, maar we kunnen die waarmaken’, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA). ‘Het is een trein die we absoluut niet mogen missen. Meer nog, we moeten er de locomotief van zijn. De wereldwijde markt voor Internet of Things groeit volgens prognoses tot 560 miljard dollar tegen 2022.’ De Wever ziet het ook groter dan zijn stad: ‘We willen complementair zijn met Leuven en Gent. De driehoek Antwerpen-Leuven-Gent kan één grote slimme regio worden.’

Met de plannen voor The Beacon vindt de stad overigens eindelijk een bestemming voor de Tolhuissite, na aanslepende discussie over de herontwikkeling ervan. Er waren de voorbije jaren verschillende plannen om er woontorens neer te poten, waarvan één tot 90 meter hoog. ‘Op deze manier werken we een stadskanker weg’, zei De Wever.

Overal in Europa en in de rest van de wereld proberen steden zich te profileren als toekomstgerichte voortrekker in het gebruik van digitale data. Maar Antwerpen maakt zich sterk over een unieke mix te beschikken. ‘We hebben de stad, de haven, de expertise van Imec’, zei De Wever. ‘Het is bekend dat je moet inzetten op waar je al goed in bent.’ De burgemeester neemt een voorbeeld aan Amerikaanse steden als Pittsburgh en Indianapolis, die met succes hun lokale economie op een toekomstgericht pad hebben gekregen ‘door zich te gedragen als ondernemers en verschillende instanties samen te brengen’.