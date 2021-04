Antwerpen stopt samenwerking met jongeren-vzw Sihame El Kaouakibi

De stad Antwerpen heeft beslist om de samenwerking met het jongerenproject Let's Go Urban van de gevallen politica Sihame El Kaouakibi stop te zetten.

Het Antwerps stadsbestuur kwam maandag bijeen om zich te buigen over het dossier-El Kaouakibi. Die is inzet van een schandaal omdat ze subsidies van verschillende overheden voor haar jongeren-vzw Let's Go Urban zou hebben afgeleid naar haar eigen bedrijfjes. Een eigen audit van de stad Antwerpen concludeerde dat er onduidelijkheid was rond bijna een half miljoen euro aan facturen.

De samenwerking met Antwerpen wordt nu effectief stopgezet. Dat stelt de stad in een persmededeling. Bovendien stelt Antwerpen zich ook burgerlijke partij in het strafrechtelijk onderzoek. De beslissing is gebaseerd op een ingebrekestelling van de stad die de vzw Let's Go Urban een week de tijd gaf om een antwoord te geven op een aantal vastgestelde pijnpunten.

Het antwoord kwam niet van Sihame El Kaouakibi zelf. Dat gebeurde door Annemie Moens die door de rechter als voorlopig bewindvoerder is aangesteld. In een brief - die openbare omroep VRT kon inkijken - stelt Moens dat ze weinig kan toevoegen aan de beschuldigingen in de audit van Antwerpen. Moens zelf kwam eerder tot een bedrag van 450.00 euro dat niet kan worden verklaard.

Het meest relevant in de brief is dat Moens meer geld vraagt omdat de kas van Let's Go Urban leeg is. Eind april is er geen geld meer om de lonen te betalen. Daarbij maakt ze ook de jaarrekening voor 2019 - die nog moest worden goedgekeurd - en de begroting voor 2021 over aan het stadsbestuur.

De vertrouwensbreuk is echter zo groot dat de stad besloot de band met Let's Go Urban door te knippen. 'Het college heeft op basis van het antwoord van 23 april van de voorlopig bewindvoerder van LGU Academy vzw, waarin bepaalde vaststellingen en vermoedens van stad Antwerpen worden bevestigd, beslist om de samenwerking stop te zetten. Daarom besliste het college de huidige afsprakennota’s met onmiddellijke ingang te beëindigen, de erkenning van LGU Academy vzw als professionele jeugdwerkpartner in te trekken en de concessie met de vereniging van rechtswege te beëindigen', klink het.

De beslissing betekent concreet dat Let's Go Urban gedoemd is tot faillissement. De stad moet nu beslissen hoe het de kwestie verder aanpakt. Niemand betwist dat de jongerenwerking rond Let's Go Urban uitstekend werk verrichtte. Wellicht komt er een open oproep met de bedoeling om de werking van Let's Go Urban over te laten nemen door een andere of nieuwe vzw. Vaststaat dat de werking een nieuwe naam krijgt, want Let's Go Urban is eigendom van El Kaouakibi. De kans is niet groot dat het huidige personeel aan boord zou kunnen blijven.

De ondernemingsrechtbank van Tongeren doet vandaag ook uitspraak over het voorlopig bewindvoerderschap bij LGU. El Kaouakibi heeft daar verzet tegen aangetekend. De advocaat van drie voormalige bestuurders - die de bal aan het rollen brachten met hun vermoedens over malversaties - wil dat de opdracht van bewindvoerder Moens wordt verlengd.