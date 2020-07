Antwerpen voert avondklok en thuiswerkplicht in

De provincie Antwerpen voert een avondklok in. Telewerk wordt verplicht, alle contactsport worden verboden en er geldt een mondmaskerplicht op het hele grondgebied. Dat heeft de provinciale crisiscel beslist.

In de provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis. De horeca moet om 23 uur sluiten. Dat heeft de provinciale crisiscel maandagavond beslist.

In de zone rond de stad Antwerpen kunnen er zelfs nog strengere maatregelen volgen, zoals een verbod op alle evementen in feestzalen en het gebruik van fitnesszalen. Telewerk wordt bovendien verplicht, behalve voor wie dit volstrekt onmogelijk is.