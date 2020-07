Antwerpen voert meeste tests uit én telt meeste positieve gevallen

In de provincie Antwerpen werden tussen 10 en 23 juli 33.811 coronatests uitgevoerd. In absolute cijfers werden in geen enkele andere provincie meer tests uitgevoerd, blijkt uit cijfers die federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) dinsdag in de Kamer meedeelde.

Afgezet tegenover het aantal inwoners spant West-Vlaanderen evenwel de kroon. Per 1.000 inwoners werden er in de bewuste twee weken bijna 21 tests uitgevoerd. In Oost-Vlaanderen waren er dat bijna 19 per 1.000 inwoners, in Antwerpen 18 per 1.000 inwoners.

Antwerpen, de grootste coronahotspot van het land, blijkt de hoogste ratio positieve tests te hebben. 3,1 procent van de afgenomen tests is positief, tegenover 1,6 procent in West-Vlaanderen en slechts 0,8 procent in Oost-Vlaanderen. De cijfers bewijzen dat Antwerpen niet slechter scoort omdat er meer wordt getest, maar omdat er effectief meer besmettingen zijn.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) had de voorbije dagen kritiek op Brussel. Volgens hem vaart de hoofdstad blind. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden tussen 10 en 23 juli iets meer dan 12.700 tests afgenomen. Dat zijn er 10,4 per 1.000 inwoners.

In Brussel worden er daardoor in verhouding tot de bevolking minder tests afgenomen dan in de vijf Vlaamse provincies. Wel wordt er meer getest dan in Wallonië, waar alleen Henegouwen en Waals-Brabant meer dan 10 tests per 1.000 inwoners hebben uitgevoerd.