Antwerpen zoekt nieuwe hoofdgebruiker voor Urban Center

De stad Antwerpen gaat op zoek naar een nieuwe hoofdgebruiker voor het Urban Center, nadat ze de samenwerking met Sihame El Kaouakibi's jongerenorganisatie Let's Go Urban had stopgezet.

Het Urban Center, gelegen op het Kiel, was het zenuwcentrum van Let's Go Urban (LGU). Het gebouw is eigendom van de stad, maar Sihame El Kaouakibi, de oprichtster van LGU, kreeg miljoenen toegestopt om het Urban Center te renoveren. De stad zette maandag de samenwerking met LGU definitief stop.