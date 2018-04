Antwerps debacle Peeters bezorgt CD&V zware kater

Het regende woensdag kritiek binnen en buiten CD&V na het debacle in Antwerpen met de Chassidische jood Aron Berger. Nu Berger is afgeserveerd wil lijsttrekker Kris Peeters snel de pagina omdraaien, maar de schade is groot. Peeters is alle krediet kwijtgespeeld.

Onbezonnen amateurisme, dat was het. Kris Peeters kreeg gisteren zware kritiek in CD&V-kringen nadat Aron Berger zich had teruggetrokken als kandidaat voor de Antwerpse CD&V-lijst. Er was nog koortsachtig gezocht naar een ‘compromis’, maar een bericht in de Gazet van Antwerpen dat Berger eind vorige maand nog veroordeeld is voor diefstal van een ‘zieke oude man’ was de druppel die de emmer deed overlopen.

‘Ik begrijp dat deze commotie niet opgelost is door nu wel een vrouw de hand te schudden, ook al heb ik daar toelating voor van mijn rabbijnen’, zei Berger. ‘Daarom heb ik besloten geen kandidaat meer te zijn op de CD&V-lijst.’ Waarna Peeters de kater snel wilde doorspoelen. Luttele uren later tweette hij een foto van zichzelf met een tripel in de hand, gebrouwen door VTM-journalist Patrick Van Gompel.

Kris Peeters betaalt de prijs voor het feit dat hij slechts kampeert in Antwerpen. Iemand die de stad kent, begint niet aan zo’n avontuur. een cd&v-bron

Binnen CD&V is de ontreddering groot. Luidop wordt de vraag gesteld wie Peeters in Antwerpen adviseert, want met Aron Berger is er zwaar geblunderd. ‘Kris Peeters betaalt de prijs voor het feit dat hij slechts kampeert in Antwerpen: iemand die de stad kent, begint niet aan zo’n avontuur’, klinkt het. Peeters stuurde naar verluidt zijn kabinetswoordvoerster Miet Deckers uit om met Aron Berger te spreken, maar van een echte screening is geen sprake geweest.

Maandag zei Kris Peeters op het partijbureau nog dat het een kalme week zou worden. een CD&V-bron

Peeters was verbaasd en ontredderd dat ongemakkelijke zaken opdoken, zoals de weigering om vrouwen de hand te schudden, wat heisa veroorzaakte. ‘Maandag zei Peeters op het partijbureau nog dat het een kalme week zou worden’, zegt een insider.

Wie ook niet op de hoogte was dat Peeters een ultraorthodoxe jood de negende plaats op de Antwerpse lijst had aangeboden, was partijvoorzitter Wouter Beke. Die benadrukte dat gisteren nog eens, nadat Peeters dat eerder in ‘Terzake’ al met enige schroom had toegegeven. ‘Dat Peeters het voortouw neemt bij de lijstvorming in Antwerpen is normaal. Maar er was afgesproken dat Antwerpen en Gent een zaak zijn voor de voorzitter’, zegt een CD&V’er.

Heilige schrik

‘Heel wat burgemeesters en schepenen waren al niet op hun gemak, met Kris Peeters als ruziemaker in de regering. En dat zijn ze nu al helemaal niet meer’, is te horen op het partijhoofdkwartier. ‘Hoe moeten wij dat nu gaan uitleggen, is hun reactie.'

'Onze lokale mensen hebben een heilige schrik dat nationale toestanden de lokale verkiezingen gaan doorkruisen. Vandaar dat in de partij is afgesproken dat de lokale mensen de kans moeten krijgen hun lokaal verhaal te vertellen, en dat zo min mogelijk te doorkruisen. Het zijn nu dan wel geen nationale zaken, maar wat in Antwerpen gebeurt, heeft hetzelfde effect.’

Einzelgänger

Om verdere kritiek van de burgemeesters, schepenen en lokale mensen binnen CD&V te vermijden, is alvast de algemene vergadering van 24 april afgelast. Het is een voorzorgsmaatregel die blijkbaar nodig is, want de interne kritiek aan het adres van Peeters is ongenadig hard. ‘Peeters gebruikt de partij voor zichzelf, maar wat brengt hij de partij bij’, is de vraag die in verschillende toonaarden telkens terugkeert. Er is ook kritiek op zijn entourage. ‘Die denkt blijkbaar dat zij de partij zijn’, luidt het.

Die kritiek is niet nieuw. Eigenlijk is ze al te horen sinds Yves Leterme Peeters bij de zelfstandigenorganisatie Unizo wegplukte, om hem meteen te katapulteren als minister in de Vlaamse regering. Daarbij is hij over een aantal CD&V’ers gesprongen, die ontgoocheld aan de kant werden geschoven. Peeters was en is ook een einzelgänger die graag zichzelf in het zonnetje zet. Het leidde tot een permanent conflict met Leterme, die vanuit de federale regering de lijnen uitzette.

Dat Peeters weinig steun heeft in CD&V is volgens ingewijden ook mee de reden geweest dat Wouter Beke bij de regeringsvorming in 2014 de kaart trok van Marianne Thyssen als Europees commissaris, waardoor Kris Peeters geen aanspraak meer kon maken op de Wetstraat 16. En ook nadien kreeg Peeters vaak intern kritiek voor zijn dwarsliggerij in de regering-Michel. Met zijn regeringswerk heeft hij de partij in ieder geval niet kunnen optillen.

Gerommel bij CD&V in Borgerhout Alsof de problemen met de ultraorthodoxe joodse kandidaat Aron Berger nog niet voldoende zijn, moet Kris Peeters ook nog op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de districtslijst van Borgerhout. De 27-jarige Eva Van Keer stapte op, omdat ‘de partij mijn kijk op Antwerpen en haar kiezers niet deelt’, zoals ze liet optekenen bij het persagentschap Belga. Van Keer werd eind vorig jaar aangekondigd als een van de jonge leeuwen die mee de vernieuwing en verjonging zouden brengen bij CD&V Antwerpen, maar ze kreeg haar centrumrechtse visie niet aan de man. ‘Ik nam de rol van lijsttrekker bij CD&V Borgerhout op, omdat men mij garandeerde dat er plaats zou zijn voor mijn kijk op de samenleving’, zegt Van Keer. ‘Mijn visie op de samenleving en hoe we antwoord moeten bieden aan de sociale en economische uitdagingen, die ik als centrumrechts zou omschrijven, vindt echter geen vruchtbare grond in CD&V.’ In de Antwerpse wandelgangen wordt het nog scherper geformuleerd. ‘Van Keer is vertrokken omdat ze vooral ‘allochtoon’ moest zijn, terwijl ze dat niet is.’ Kris Peeters lijkt er alvast niet mee in te zitten, blijkt uit de reactie van zijn woordvoerster aan Belga. ‘Als Eva Van Keer denkt haar opvattingen niet te kunnen terugvinden in de visie van CD&V, dan is het inderdaad logisch dat ze haar kandidatuur opheft. CD&V Antwerpen werkt ondertussen verder aan de opmaak van haar programma en zal dat blijven doen in dialoog met alle groepen en mensen die op onze uitnodiging ingaan.’

Peeters heeft ook weinig applaus gekregen voor het politieke risico dat hij volgens zichzelf heeft genomen door de noodlijdende CD&V in Antwerpen te hulp te schieten. ‘Het sentiment in de partij is dat hij zichzelf al aan het indekken is, zodat een slechte uitslag in Antwerpen hem straks niet wordt aangerekend’, klinkt het.

Tectonisch moment

Dat Hilde Crevits in deze saga voor het eerst openlijk de rode lijn trok waarover Peeters niet kon gaan, is in de Wetstraat ervaren als een ‘tectonisch moment’. Na een woelige vergadering van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement had Crevits gezegd dat er een probleem was als de joodse kandidaat vrouwen geen hand wilde geven.

In de permanente machtsstrijd aan de top van de partij - waar Peeters, Beke en Crevits de lakens uitdelen - lijkt het zwaartepunt te zijn verschoven naar de leading lady van CD&V. ‘En wat er gebeurd is in Antwerpen zal Peeters niet helpen om dat terug te draaien’, wordt opgemerkt. ‘Als hij zou verliezen in oktober is het gedaan voor hem.’

Antwerpse Turken en Marokkanen stemmen links Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in 2014 hebben zeven op de tien Antwerpse Belgen van Turkse of Marokkaanse afkomst voor een linkse politieke partij gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 brachten circa negen op de tien onder hen nog een stem uit op hetzij de stadslijst sp.a-CD&V, Groen of PVDA. Dat blijkt uit onderzoek door het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Bij de federale verkiezingen in 2014 stemde 37,5 procent van de ondervraagde Antwerpenaren van Turkse of Marokkaanse origine voor de sp.a, terwijl die partij in het kieskanton Antwerpen slechts 15,8 procent van de stemmen haalde. Ook PVDA+ kreeg duidelijk meer stemmen uit deze groep. Bij Groen was dat slechts in beperkte mate het geval. De N-VA, Open VLD en Vlaams Belang kregen in vergelijking met de einduitslag veel minder stemmen van deze doelgroep. Opvallend is dat de grote meerderheid (69 procent) zowel op personen van Belgische als niet-Belgische origine stemde. Kiezers van Turkse afkomst stemden in 2014 duidelijk meer voor de sp.a dan personen van Marokkaanse origine (58,3 versus 30 procent). Antwerpenaren van Marokkaanse origine stemden dan weer meer voor PVDA+ dan hun stadsgenoten van Turkse origine (26,4 versus 7,2 procent) en ook meer voor CD&V (10 versus 5,4 procent).