Antwerps schepen Van Doesburg (N-VA): ‘Zuiver publieke zorg organiseren is onbetaalbaar’

Van een wettelijke opening voor privaat kapitaal in de publieke ouderenzorg zal ondanks politieke afspraken deze legislatuur niets meer in huis komen. Volgens Antwerps schepen Els van Doesburg moet een gedeeltelijke privatisering weer opgenomen worden in het Antwerpse en het Vlaamse bestuursakkoord. 'We botsen op de limieten van het systeem, en dan moet de echte vergrijzingspiek nog komen.'