Antwerpse Boerentoren is officieel van havenondernemer Fernand Huts

In Antwerpen hebben de bank KBC en de Katoen Natie Groep de officiële verkoopovereenkomst getekend van de KBC-Boerentoren. Topman Fernand Huts van de logistieke multinational Katoen Natie wil in het gebouw onder meer de kunstcollectie van zijn Phoebus Foundation onderbrengen en er een trekpleister van maken zoals het Getty Museum dat is in Los Angeles.

Dat KBC de Boerentoren na 91 jaar zou verkopen aan Katoen Natie was al langer bekend, maar nu is het officieel. Het gebouw moet de komende drie jaar wel nog verder worden gesaneerd - onder meer vanwege de aanwezigheid van asbest - vooraleer Huts het kan laten omtoveren tot thuishaven van The Phoebus Foundation.