Antwerpse audit: onregelmatigheden rond Let's Go Urban

De Inspectie Financiën van de stad Antwerpen heeft bij een doorlichting van het jongerenproject Let's Go Urban rond de gevallen politica Sihame El Kaouakibi onregelmatigheden vastgesteld.

Het onderzoek begon nadat van enkele opgestapte bestuurders signalen waren gekomen over mogelijke malversaties rond de vzw Let's Go Urban (LGU) van Sihame El Kaouakibi. Antwerpen zette zijn Inspectie Financiën erop omdat vanuit de stad heel wat subsidies richting El Kaouakibi vloeiden. Het ging onder meer om een investeringssubsidie van 3,5 miljoen euro voor de renovatie van de stek van LGU op het Antwerpse Kiel. Daar organiseerde de vzw dans- en andere activiteiten voor jongeren. Daarnaast was er ook 1,8 miljoen euro aan werkingsmiddelen van de stad voor LGU. Dat maakt samen dus 5,2 miljoen euro sinds 2014.

De Inspectie Financiën zou volgens de Antwerpse nieuwszender ATV in zijn rapport stellen dat voor 350.000 euro verduisterd is rond Let's Go Urban. Bronnen rond het stadsbestuur houden het erop dat sprake is van 'vastgestelde onregelmatigheden'.

El Kaouakibi - Vlaams parlementslid en door de perikelen zelf uit Open VLD gestapt - zou zichzelf uit de vzw een riant loon van 100.000 euro per jaar hebben uitgekeerd. Bij de stad klinkt het dat de grootteorde van de bedragen in de juiste richting gaat, maar concrete getallen worden er niet op geplakt. Tegelijk wordt opgemerkt dat 'als de volledige inhoud van de audit bekend zou zijn, nog wel wat anders gebracht zou worden dan nu door de perslekken naar voren is geschoven.'