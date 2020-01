Antwerpse douane onderschept voor 3 miljard euro aan cocaïne

Nooit eerder werd zoveel cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Ruim 61 ton, of een verzesvoudiging in zes jaar tijd. Wat is er met die vangst gebeurd? ‘Die is verbrand.’

Het was letterlijk een witte kerst in de Antwerpse haven. Op amper vijf dagen voor het jaareinde werd in een container met koeienvellen, afkomstig uit Ecuador, ruim 450 kilogram aan cocaïne gevonden. Het goedje was in plastic pakken van een kilo vakkundig verstopt tussen dikke dierenhuiden om de reukzin van de douanehonden te misleiden.

Door die late inbeslagname kwam de totale cocaïnevangst voor het hele jaar op 61,8 ton te liggen, of een kwart meer dan vorig jaar. Nooit eerder onderschepte de douane zoveel cocaïne. Het cijfer oogt nog indrukwekkender als je ermee rekening houdt dat de inbeslaggenomen hoeveelheid in zes jaar verzesvoudigd is.

Wie cocaïne gebruikt, beseft niet wat de maatschappelijke kostprijs is. Er hangt bloed aan die producten. alexander de croo minister van financiën

In straatwaarde uitgedrukt gaat het om een fenomenaal bedrag. Een kilo cocaïne kost tussen 35.000 en 38.000 euro. Op clubs en festivals wordt doorgaans 50 tot 60 euro betaald voor 1 gram, blijkt uit onderzoek van het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam. Een recordvangst van 61 ton komt dus overeen met een marktwaarde van 3,09 miljard euro.

Al kan die in de praktijk veel hoger liggen. Veel drugs die bij de eindgebruiker komen, zijn versneden. Gemiddeld bestaat 1 gram versneden cocaïne slechts voor 59 procent uit het zuivere poeder. In werkelijkheid kan een gram versneden coke algauw 100 euro kosten. De winst die erop gemaakt wordt, is gigantisch.

Kat en muis

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de drugsmaffia erg ingenieus is in het kat-en-muisspelletje met de douane. De populairste smokkelwijzen zijn nog altijd rip-offzendingen, waarbij de drugs verstopt worden in een container tussen gewone goederen. Of de switch-methode waarbij handlangers de drugs razendsnel overladen naar containers die niet gescreend worden. Steeds meer cocaïne wordt ook verwerkt of gemengd met legale producten, om daarna weer met labotechnieken uit te zuiveren.

De recordvangst in de Antwerpse haven is geen alleenstaand geval. Ook in Rotterdam is sprake van een historische piek. Daar werd 38 ton cocaïne onderschept, of 50 procent meer dan een jaar eerder. ‘We wisselen steeds meer expertise en kennis met elkaar uit’, zegt Kristian Vanderwaeren, topman van de Belgische douane. ‘We geven ook tips door over verdachte ladingen. Dat verklaart de hogere succesgraad.’

Opmerkelijk is ook dat vorig jaar 40 procent meer cocaïne in beslag werd genomen in Zuid-Amerika met als bestemming Antwerpen. Het ging om ruim 70 ton. Toch kromp de hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne in Antwerpen niet. Dat kan er alleen maar op wijzen dat de Europese cocaïnemarkt een steeds grotere bonanza is geworden.

Bloed

Nu al gaan experts ervan uit dat de wereldwijde productie van cocaïne in drie jaar tijd met een derde is toegenomen tot 3.000 ton. De coca-plantages in Colombia nemen het grootste deel daarvan voor hun rekening. Andere belangrijke uitvoerlanden voor cocaïne naar de Antwerpse haven zijn Brazilië, Ecuador, Suriname, Chili, Peru, Costa Rica en Panama.

‘Europa wordt overspoeld met coke’, aldus insiders. En Antwerpen is door zijn diep inwaartse en centrale ligging een van de belangrijkste toegangspoorten. Al test de drugsmaffia ook andere havens in de buurt uit. ‘Vorig jaar is bijna 2 ton cocaïne onderschept in de Gentse haven’, zegt Norbert Somers, chef van het douanedrugsteam in Antwerpen. ‘Dat is niet toevallig. De toegangscontrole is er nog bijna onbestaande. Dus zijn we er met een lokaal inspectieteam begonnen. Ook in Zeebrugge is het aantal drugscontroles opgevoerd.’

‘Er is geen aanbod zonder vraag’, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gisteren als toelichting bij de cijfers. ‘Wie cocaïne gebruikt, beseft niet wat de maatschappelijke kostprijs ervan is. Die is gigantisch. Er hangt bloed aan die producten en ze leiden tot enorme spanningen in de haven. Mensen worden afgeperst en onder druk gezet. Meer controle en samenwerking zijn dus een goede zaak.’

Wat is er met die 3 miljard euro aan vangst is gebeurd? ‘Die is in opdracht van het parket verbrand’, laat de douane weten. Waar en hoe, dat wordt er niet bij verteld. ‘We willen niemand op ideeën brengen.’