Antwerpse ererector Alain Verschoren onverwachts overleden

Alain Verschoren, ererector aan de Universiteit Antwerpen, is in de nacht van donderdag op vrijdag onverwachts overleden in Tenerife. 'Zonder hem stond onze universiteit niet waar ze vandaag staat', reageert huidig rector Herman Van Goethem.

Verschoren studeerde wiskunde aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en bleef er plakken voor een academische carrière. In 2003 werd hij er de allerlaatste rector. Onder zijn bewind bundelde het RUCA de krachten met de UFSIA en de UIA en werd de Universiteit Antwerpen geboren. Verschoren was een grote voorstander van de fusie. 'Als ik niet de laatste RUCA-rector ben, hebben we gefaald', zei hij zelf.

Als eerste voorzitter van de raad van bestuur tekende hij mee het groeiplan van de universiteit uit. In 2008 schopte hij het tot rector, met twee opeenvolgende mandaten tot 2016. Onder zijn bewind verdubbelde het aantal studenten.

Alain zette onze universiteit op de kaart. Vandaag tellen we mee, op alle vlakken. Herman Van Goethem Rector Universiteit Antwerpen

Toen het studentenblad Dwars hem bij zijn afscheid vroeg wat zijn mooiste moment als rector was, verwees hij naar het moment waarop hij in een artikel las dat de Universiteit Antwerpen bij de grote universiteiten werd gerekend. 'Een van mijn programmapunten toen ik nog rector van het RUCA was, was mezelf afschaffen en dat is gelukt. Daarna zijn we door de fusie naar 22.000 studenten gegaan. Nu staan we in de top honderd van de beste universiteiten. Dat had ik nooit durven te denken', zei hij.

Op de kaart

'Antwerpen verdiende in de ogen van Alain een grote universiteit en hij heeft er persoonlijk meer dan zijn steentje toe bijgedragen', zegt rector Van Goethem. 'Hij zette onze universiteit op de kaart. Vandaag tellen we mee, op alle vlakken.'

Verschoren was ook drie jaar voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en bracht de integratie van de hogeschoolopleidingen tot een goed einde. Hij bleef lesgeven en maakte tijd vrij om wiskundestudenten op de universiteit van Tenerife te begeleiden.