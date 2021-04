Antwerpse gemeenteraad bespreekt maandag opnieuw zaak-El Kaouakibi

In Antwerpen komt maandagavond opnieuw de vraag op tafel wie politiek verantwoordelijk is voor de subsidies aan Let's Go Urban, een van de projecten van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi.

In Antwerpen buigt de gemeenteraad zich maandagavond opnieuw over de vermeende fraude rond de vzw Let's Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. Nu het onderzoek van de stad Antwerpen afgerond is, komen ook de politieke vragen opnieuw op tafel.

De vraag lijkt daarbij opnieuw te zullen gaan wie van het gemeentebestuur welke beslissingen heeft genomen over de subsidies aan El Kaouakibi. Zo schrijft De Standaard maandag dat interne documenten zouden aantonen dat burgemeester Bart De Wever zelf in alle discretie de subsidies voor Let's Go Urban met 1,2 miljoen euro heeft verhoogd.

Dat zou gebeurd zijn zonder apart collegebesluit, al heeft het college wel de aanpassing in de begroting zelf goedgekeurd. De beslissing zou gevolgd zijn op een 'bedelbrief' van El Kaouakibi, waarin ze 1,6 miljoen euro extra vraagt. De Wever heeft nooit op de brief geantwoord.

Half miljoen

Op de gemeenteraad in maart weigerde burgemeester Bart De Wever nog in te gaan op de meeste vragen rond Let's Go Urban, omdat het stedelijk onderzoek nog aan de gang was. Ondertussen bleek uit een audit aan het licht dat de stad Antwerpen zich vragen stelt bij een half miljoen euro subsidies aan LGU.

Het stadsbestuur beslist maandag in principe ook of het de banden met Let's Go Urban verbreekt. Een maand geleden klonk het nog dat eventuele vaststellingen van fraude bij LGU 'de hardst mogelijke gevolgen' zouden krijgen, maar dat continuïteit voorzien voor jongeren in het Urban Center prioritair was.

Niet te kwader trouw

De audit van de stad Antwerpen stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand binnen de stedelijke administratie te kwader trouw handelde, maar dat er bij het opvolgen van de subsidiedossiers wel onvoldoende intern werd samengewerkt en er onvoldoende werd terug gekoppeld naar directieniveau. Over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de audit zich niet uit.

De Wever vindt dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van het vorige stadsbestuur, maar ook gedeeltelijk van het huidige en zelfs van de gemeenteraad.

Woelig debat