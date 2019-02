Antwerpse politieman aangehouden in onderzoek naar misdaadclan

In het onderzoek naar de grote criminele organisatie die deze week werd opgerold in Antwerpen, beter bekend als de Assyrische 'clan Y.', is intussen ook een politieagent aangehouden. Dat zegt VRT NWS en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

De man zou donderdagavond zijn opgepakt tijdens een huiszoeking in een politiekantoor in Antwerpen-Noord. Hij is vrijdag voor de onderzoeksrechter verschenen en vervolgens aangehouden.

Hij wordt verdacht van passieve omkoping, schending van het beroepsgeheim, misbruik van vertrouwen en deelname aan activiteiten van een criminele organisatie, aldus de VRT.

De bende van de Assyrische familie Y. zou niet alleen politieagenten hebben aangezocht om hand- en spandiensten te leveren, maar ook een stadsbeambte en contacten in het bankwezen. Het onderzoek naar de bende loopt al sinds november 2017 en leidde dinsdag tot een reeks van 46 huiszoekingen, waarbij 15 personen werden opgepakt. 14 van die verdachten werden ook aangehouden door de onderzoeksrechter.