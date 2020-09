Antwerpse tramwerken kosten 50 miljoen euro meer

Het conflict tussen het Nederlandse bouwbedrijf Koninklijke BAM en verschillende Vlaamse overheden naar aanleiding van de Noorderlijn-werken in Antwerpen, is ontzenuwd. De drie opdrachtgevers van het megaproject (De Lijn, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen) betalen de nv TramContractors samen 50 miljoen euro. De verschillende partijen sloten daarover een dading, schrijven de Mediahuis-kranten maandag en wordt bevestigd aan De Tijd.

De drie opdrachtgevers van Noorderlijn gunden in 2015 het contract ter waarde van 200 miljoen euro aan de nv TramContractors. Dat aannemersconsortium is een samenwerking van het Nederlandse bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep en Cofely Fabricom, een onderdeel van het energiebedrijf Engie. Noorderlijn, ook bekend onder de naam Brabo 2, maakt het noorden van Antwerpen beter bereikbaar met een nieuwe tramlijn, maar omvat ook de heraanleg en de ondertunneling van de Leien en de renovatie van het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats.

Antwerpse gemeenteraadslid Wouter Van Besien (Groen) toont zich in de Mediahuis-kranten kritisch voor de aanpak van het project. 'Er was geen goede opvolging van de werken en het was een slecht contract om mee te beginnen. Dit is een heel dure prijs die we moeten betalen voor amateurisme.'