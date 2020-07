Antwerpse ziekenhuizen zetten zich schrap

In de Antwerpse ziekenhuizen wordt het stilaan drukker. Veel personeel is met vakantie of is nog niet bekomen van de eerste golf, en dat weegt.

Dat Antwerpen een broeihaard is van coronabesmettingen, is al langer bekend. Maar recent is ook een duidelijke toename te zien in de ziekenhuisopnames. Dinsdag waren er 15 nieuwe opnames, woensdagnamiddag had gouverneur Cathy Berx het in haar speech al over een bezetting van 75 bedden.

Er speelt meer mee dan in maart: we zijn nog aan het recupereren en mensen zijn met vakantie. Terecht, want je moet hen die rust ook gunnen. Kurt Anseeuw Spoedarts in Antwerpen

Ook het kenniscentrum Sciensano wijst op de stijging van het aantal ziekenhuisopnames. In alle Belgische ziekenhuizen zijn de voorbije week gemiddeld 23 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen. In totaal liggen 232 besmette personen in het ziekenhuis, van wie 49 op intensieve zorg.

Ziekenhuizen zetten zich schrap voor de tweede golf. Maar dat die er sneller komt dan voorzien, weegt op het mentaal welzijn. ‘Dat is een probleem’, erkent Kurt Anseeuw, spoedarts bij het Antwerpse ziekenhuis ZNA Stuivenberg. ‘Er speelt meer mee dan in maart: we zijn nog aan het recupereren van de eerste golf en mensen zijn met vakantie. Terecht, want je moet hen die rust ook gunnen.’ Het ziekenhuis heeft psychologen aangesteld om signalen van burn-out op te pikken en om extra omkadering te bieden.

Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken. Geert Meyfroidt Voorzitter vereniging Intensieve Geneeskunde

Toch voelen ziekenhuizen zich voorbereid. Volgens Geert Meyfroidt, de voorzitter van de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde en zelf spoedarts in het UZ Leuven, hebben de intensieve diensten veel geleerd na de eerste golf en zijn de zaken beter georganiseerd. ‘Het zorgpersoneel is nu bovendien beter opgeleid en de schaarste aan materiaal is weggewerkt’, zegt hij. ‘Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken.’

De echte moeilijkheid zal wellicht niet bij de capaciteit voor covid-patiënten liggen, maar wel bij het uitstellen van andere zorg. ‘Vorige keer zijn niet-dringende ingrepen en consultaties massaal uitgesteld. Ik hoop dat we dat deze keer kunnen vermijden’, zegt Anseeuw. ‘Maar als de bezetting te hoog wordt, kunnen we niet anders dan de andere zorg terug te schroeven.’

In maart en april hebben veel mensen het ziekenhuis onterecht gemeden, een aantal is daar zelfs aan overleden. Zoiets mag niet meer gebeuren. Kurt Anseeuw Spoedarts in Antwerpen

‘We mogen mensen niet het signaal geven dat ze niet meer welkom zijn op de spoed. In maart en april hebben velen het ziekenhuis onterecht gemeden, sommige mensen zijn daar zelfs aan overleden. Zoiets mag niet meer gebeuren.’