Arco is ACW-test voor kandidaat-voorzitters CD&V

De kandidaat-voorzitters van CD&V zitten niet allemaal op dezelfde golflengte als het gaat over Arco. Het brengt meteen in kaart hoe ze zich verhouden tot Beweging.net, het vroegere ACW.

Dat in De Tijd is uitgelekt dat CD&V een fiche heeft bezorgd aan de zeven kandidaat-voorzitters met het partijstandpunt over Arco is ingeslagen als een bom. Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging (het vroeger ACW, nu Beweging.net) participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij verloren 800.000 Arco-coöperanten samen 1,5 miljard euro. CD&V beloofde een schadevergoeding, maar kon die belofte niet hardmaken.

Het Arco-dossier doet de partij al langer pijn en die pijn lijkt alleen maar te worden gerekt, want uit de partijfiche blijkt dat CD&V het dossier ook bij een volgende regering op tafel wil gooien. Daarmee fietst het dossier dwars door de voorzittersverkiezingen. Het wordt een ACW-test voor de kandidaat-voorzitters.

We mogen de Arco- gedupeerden niet blijven geselen. Sammy Mahdi Jongerenvoorzitter en Kandidaat-voorzitter CD&V

De relaties met de arbeidersbeweging zijn bekoeld, maar Beweging.net blijft een machtsfactor in CD&V. Zeker bij voorzittersverkiezingen, waarbij alleen de leden een stem uitbrengen, zijn de stemmen van ACW’ers doorslaggevend, klinkt het. Het is dus is op eieren lopen voor de kandidaat-voorzitters.

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en outsider Christophe Vermeulen vinden dat CD&V haar verlies moet nemen. ‘We hebben ons best gedaan, maar we mogen de Arco-gedupeerden niet blijven geselen. Vergeet Arco’, tweette Mahdi.

Vermeulen was al even duidelijk. ‘De Arco-zelfkastijding duurt al veel te lang. Wij vechten zonder steun van andere partijen. Als geen oplossing op tafel komt die juridisch sluitend is en een compensatie garandeert, zie ik niet in waarom we niet eerlijk kunnen zijn. Of ons opnieuw politiek laten gijzelen’, zei hij.

Draagvlak

Walter De Donder, de kandidaat die steeds meer op het voorplan komt, liet verstaan dat hij wel degelijk wil vasthouden aan een regeling. ‘Aan de mensen is gezegd dat we een regeling gaan treffen. Dan moeten we dat doen’, zei hij gisteren in het VRT-programma ‘De ochtend’. Hij wees erop dat voor een regeling een juridisch draagvlak is. ‘Dus leggen we die opnieuw op tafel en is het zaak daarvoor een meerderheid te vinden.’

Opvallend is dat Katrien Partyka en Raf Terwingen, die allebei een ACW-stempel hebben, ook een oplossing willen, maar het dossier niet meteen op de regeringstafel willen gooien. Dat heeft in het verleden niet tot een oplossing geleid, klinkt het unisono. Partyka voegt eraan toe dat CD&V haar verantwoordelijkheid verder moet opnemen, ‘maar Beweging.net ook’.

Vincent Van Peteghem, die als de vooruitgeschoven kandidaat van het ACW wordt beschouwd, vindt als enige kandidaat dat een volgende regering wel degelijk Arco moet regelen, zoals in de fiche wordt vooropgesteld. ‘We zullen het dossier sowieso opnieuw op tafel leggen, maar we doen niet meer mee met politieke ruilhandel rond dit dossier’, zegt hij.